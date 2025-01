Bomberos de La Cumbre aclara rumores sobre intervención y denuncia

La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de La Cumbre emitió un comunicado para aclarar los recientes rumores que circulan sobre la institución, en los que se mencionaba una supuesta intervención y denuncias falsas. En el comunicado, se desmintieron las versiones que apuntaban a irregularidades dentro del cuerpo.

En primer lugar, la Comisión Directiva destacó que la institución cuenta con personería jurídica otorgada por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, y que se encuentra sometida al control del gobierno provincial tanto en su organización como en su funcionamiento. Además, señalaron que la visita de la Dirección de Protección Civil y Defensa Civil, realizada el pasado 8 de enero, fue una medida de control ante una denuncia presentada por Gabriel Horacio López.

Respecto a los rumores sobre la intervención, la Comisión dejó en claro que no ha existido ningún tipo de intervención por parte del órgano de gobierno. La única medida tomada fue la visita de los funcionarios mencionados, sin que se haya adoptado ninguna resolución que afecte la institución.

En relación con las denuncias de López, quien fue aspirante mayor y finalizó su capacitación en 2024, la Comisión indicó que nunca obtuvo el aval para ingresar al cuerpo activo, por lo que nunca formó parte de la institución. Además, rechazaron las acusaciones de López, calificándolas de falsas.

También se abordaron rumores sobre el uso indebido de fondos donados por la campaña organizada por el Sr. Maratea. La Comisión explicó que los fondos fueron depositados en una cuenta a nombre de la institución, y que solo el Sr. Maratea tiene autorización para disponer de ellos, destinándose exclusivamente a la adquisición de equipamiento para el cuerpo de bomberos.

La Comisión Directiva reafirmó que el funcionamiento de la institución es totalmente normal y que cualquier duda sobre estos temas está respaldada por la documentación correspondiente, que está a disposición de los asociados y vecinos que deseen consultarla.

El comunicado

Los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Cumbre, tenemos la necesidad de expresar al pueblo de La Cumbre nuestra preocupación por los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra institución en dónde se ha llegado incluso a informar una supuesta intervención de la misma, de allí entonces que consideramos que resulta oportuno a través de la presente informar adecuadamente a la población.



En este contexto luce importante destacar, en primer lugar, que nuestra Institución se encuentra organizada con personería jurídica otorgada por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, que es obligación de la Comisión Directiva, el mantenimiento de los recursos materiales y la capacitación de los recursos humanos para el cumplimiento del servicio.



En su actuación la asociación se encuentra sometida al control del gobierno provincial, así en lo Institucional por la referida Dirección de Personas Jurídicas y en lo funcional a través de la Dirección de Protección Civil de la provincia de Córdoba, ejerciendo la supervisión sobre 1) organización y constitución de los cuerpos 2) Capacitación del personal y estado del equipamiento 3) Empleo de los fondos asignados por el Estado.



Formulada la necesaria aclaración o encuadre funcional, informamos lo siguiente:

1°) No existe intervención del órgano de gobierno de la Institución.

2°) Que la visita al cuartel realizada el día 8 de enero por parte de los integrantes de la Dirección de Protección civil de la provincia y de los integrantes de Defensa Civil del municipio fue realizada en ejercicio de su poder de contralor y a los fines de interiorizarse sobre aspectos vinculados al funcionamiento del cuerpo activo y fue motiva por una denuncia realizada por el Sr. Gabriel Horacio López.

3°) Desde lo estrictamente formal no existe más que una denuncia del referido Sr. Lopez y la citada reunión, sin existir orgánicamente ningún tipo de resolución o medida que involucre a la Institución.



En CONCLUSIÓN confirmamos la total normalidad en el funcionamiento orgánico de la Institución BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CUMBRE, tanto en su cuerpo directivo como en su cuerpo activo.



Por último no podemos dejar de soslayar algunos comentarios publicados en redes sociales por el Sr. Gabriel Horacio López afirmando supuestas conductas impropias por parte de miembros de esta Comisión lo que ha motivado por una parte un enérgico rechazo a esos dichos que son falsos de total falsedad a punto tal que hemos procedido a intimarlo de manera fehaciente para que cese en la realización de denuncias falsas. En línea con ello es importante destacar que el Sr. Gabriel López fue Aspirante Mayor y terminó su capacitación en el año 2024; concluida dicha formación no obtuvo el aval del cuerpo activo y de la Comisión Directiva para incorporarse como bombero, de todo lo cuál se le notifico en su momento. Por lo tanto el Sr. López nunca formo parte del cuerpo activo y ante ello mal puede afirmar que "fue echado" del cuerpo de bomberos, pues reiteramos no llegó a integrarlo.



Por último y siendo que circulan comentarios en las redes sociales sobre supuesto mal manejo de la donación gestionada por el Sr. Maratea, al respecto debemos dejar aclarado que el dinero, fruto de aquella compaña, se depositó en una cuenta específica de mercado pago a nombre de la institución, y la única de manera de acceder a esos fondos es a través de la autorización del Sr. Maratea, siendo destino sólo y únicamente para la adquisición de los bienes de uso como vehículos, herramientas, trajes forestales y estructurales y resto de equipamiento de seguridad personal.



Como institución pública nos debemos a la comunidad y de allí nuestra voluntad tendiente a aclarar todas las dudas que se puedan haber generado haciéndoles saber que todo lo aquí expresado se encuentra respaldado por la documentación que así lo acredita y puesta a disposición para su consulta a solo requerimiento de los asociados y los vecinos que así lo requieran.



~La Cumbre, 14 de enero de 2025~