Convocan a una manifestación en la comuna de Estancia Vieja

Vecinos autoconvocados se concentrarán este viernes 17 de enero a las 19:30 horas frente a la comuna de Estancia Vieja para exigir la renuncia de la jefa comunal Laura Suárez. Está previsto un corte sobre la Ruta Nacional 38 y advierten que la localidad padece una crisis institucional que puso en jaque la prestación de los servicios públicos.

También hay cuestionamientos por la seguridad y la falta de una respuestas oficiales.

Desde hace tiempo, la comuna vive de escándalo en escándalo y la situación se agravó con la renuncia de algunos funcionarios.

«Estamos padeciendo todo tipo de problemas, desde el agua, la falta de recolección, el estado de las calles, la limpieza de los terrenos baldíos, las plazas y los espacios comunes. Basta con darse una vuelta por Estancia Vieja para que se compruebe la situación de lo que estamos viviendo, esto es un basural a cielo abierto. La jefa comunal no atiende a nadie, no contesta mensajes y no responde»; expresaban los ciudadanos, en diálogo con EL DIARIO.