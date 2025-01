Escándalos, renuncias de funcionarios y denuncias en Estancia Vieja

Una serie de carteles aparecieron colgados en distintos puntos de la comuna de Estancia Vieja y denuncian la dramática situación que están padeciendo los habitantes de la localidad. Los vecinos están cansados de los reclamos sin respuesta, apuntaron nuevamente contra la jefa comunal Laura Suárez y exigieron su renuncia.

Todo se agrava por la repentina renuncia de varios empleados comunales, una «sangría» que comenzó con la salida de la tesorera María Aperlo y que sumó además el alejamiento de la responsable del área de Industria y Comercio, Ailén Azul.

Vecinos autoconvocados se manifestaron durante las últimas horas y aseguran que en los próximos días podría llevarse adelante una concentración frente a la comuna. «Hay muchísimas irregularidades en Estancia Vieja desde hace un par de años, pero en esta última gestión se ha vuelto más notable. Estamos padeciendo todo tipo de problemas, desde el agua, la falta de recolección, el estado de las calles, la limpieza de los terrenos baldíos, las plazas y los espacios comunes. Basta con darse una vuelta por Estancia Vieja para que se compruebe la situación de lo que estamos viviendo, esto es un basural a cielo abierto. La jefa comunal no atiende a nadie, no contesta mensajes y no responde»; expresaron los ciudadanos en diálogo con EL DIARIO.

«Hubo un grupo de vecinos autoconvocados que quisieron formar un centro vecinal y no se los permitieron, hay vecinos que quieren hacer cosas (como el arreglo de calles o de espacios comunes) y no los dejan. Lo peor de todo es que hay muchísimos vecinos que han sido amenazados y la mayoría tiene miedo de hablar. Hubo manejos irregulares de los fondos comunales y no hay cuentas claras»; completaron.