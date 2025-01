La comunidad de actores despidió a Alejandra Darín

Buenos Aires. A horas de conocerse la noticia de la muerte de Alejandra Darín, el mundo del espectáculo sigue de luto y busca la forma de afrontar el profundo dolor de su ausencia. Los primeros en pronunciarse tras la muerte de la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices fueron sus propios familiares, quienes expresaron sus sentimientos en sus redes sociales. En ese marco, los seres queridos de la artista de 62 años de edad asistieron a su velatorio para ofrecer sus condolencias y despedir a la destacada figura.

Destacada como la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde hace 14 años, uno de los primeros gestos que fue recibido en el velatorio fue una corona funeraria por parte de la organización. El arreglo floral resaltaba por su combinación de rosas rojas, girasoles, margaritas, jazmines y demás. Otro de los gestos para recordar a la artista estuvo a cargo de la productora argentina de cine y contenido audiovisual K&S, fundada en 2005 por Oscar Kramer y Hugo Sigman. El mismo estaba conformado por más de 30 rosas.

En ese contexto, también comenzaron a llegar familiares de la actriz. Uno de los primeros en hacerse presente fue el propio Ricardo Darín, quien llegó acompañado por su esposa, Florencia Bas. Afectado por la pérdida de su hermana, el protagonista de Un cuento Chino arribó con una camisa azul, jeans, lentes oscuros y una riñonera que cruzaba todo su pecho. Antes de ingresar al lugar, la figura del cine argentino se saludó con sus seres queridos, sin abandonar su gesto de tristeza.

Una imagen similar dio el hijo del actor, el Chino Darín. El joven llegó acompañado por su hermana Clara. Mientras el artista se mostró de remera y zapatillas negras, combinado con un jean claro, la empresaria ingresó rápidamente al lugar con un look similar. Uno de los más afectados por la situación fue Fausto Bengoechea, el hijo de Alejandra. El intérprete de telenovelas como Once y Simona no ocultó su dolor detrás de los lentes como casi todos los presentes, sino que ingresó con una remera negra y mochila en su espalda. Así también lo hizo su hermana, Antonia Bengoechea. La fotógrafa, impactada por la situación, se tomaba la cara con su mano derecha mientras era acompañada por Andrea Pietra.

Otras de las figuras que dijeron presente para darle el último adiós a Alejandra Darín fueron Pablo Echarri, Nancu Dupláa, Adriana Salonia, Maju Lozano, Federico D’Elía, Dolores Fonzi y Santiago Mitre.

Alejandra Darín comenzó su recorrido en el mundo del espectáculo desde muy pequeña, influenciada por un entorno familiar profundamente ligado al arte. Su debut profesional ocurrió a los nueve años en la telenovela La selva es mujer, donde compartió escena con grandes figuras como Leonor Manso y Víctor Hugo Vieyra. Sin embargo, su vínculo con las artes escénicas se remonta aún más atrás, ya que desde los cuatro años acompañaba a su madre, la actriz Reneé Roxana, en sus presentaciones teatrales.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Alejandra transitó con maestría por el teatro, la televisión y el cine. En la pantalla chica, formó parte de producciones icónicas como La extraña dama, Amo y señor, Una voz en el teléfono y Rincón de luz. Su versatilidad también se evidenció en la gran pantalla, donde protagonizó películas como Ni Dios, ni patrón, ni marido y Un minuto de silencio.

A pesar de su éxito en diversos formatos, Alejandra nunca dejó de lado el teatro, al que consideraba su verdadera pasión. En ese espacio encontró no solo un medio de expresión artística, sino también una herramienta de transformación personal y profesional.