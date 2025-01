Maxi López desafió a Icardi: “Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”

Buenos Aires. Este miércoles por la tarde, Maxi López fue abordado por noteros de programas de espectáculos quienes querían su opinión acerca del escándalo mediático y judicial que se viene desatando desde que Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron. El exfutbolista fue a dejar a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino con su exmujer, pero también a Isabella y Francesca, las hijas que la mediática tuvo con el delantero del Galatasaray. Los cinco niños habían disfrutado de algunas salidas con López en las que fueron a comer y a tomar helados, entre otras cosas.

“Estoy súper tranquilo. Estoy concentrado en mis chicos. Pasaron unas vacaciones conmigo en Suiza y ahora yo me vine a pasar unos días acá”, contó acerca de su presencia en la Argentina. Al igual que cuando llegó a Buenos Aires y fue abordado por los noteros en Ezeiza, a Maxi le preguntaron sobre los chats que se filtraron entre Wanda e Icardi, en donde su excompañero en la Sampdoria lo trató de no hacerse cargo económicamente de sus hijos y de “gordo pelo...”, entre otros epítetos. “No vi nada de los chats. No pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”, dijo Maxi, relajado, mientras intentaba subirse a su automóvil.

A continuación, uno de los noteros presentes le preguntó a Maxi si cree que Icardi está esperando un hijo junto a Eugenia La China Suárez. “No sé, si sigue así...”, contestó López entre risa, haciendo referencia solapada a la intensidad con la que viven su flamante relación la actriz y el futbolista. Otro de los cronistas volvió a referirle la cuestión en la que Mauro lo trataba de padre abandónico. En ese momento el exdelantero hizo alusión al vínculo que Icardi mantiene con sus hijas. “Tienen que ver los videos y ver lo que dicen las hijas de él. Pregúntenle a él a ver si las chicas quieren estar con él”, dijo sin filtros.

“Mi relación con Wanda está súper, bien, tranquila. Pasamos un momento con todos mis hijos, las hijas de ella, súper tranquilos, relajados. Vinimos para pasar un momento en familia y tranquilos. Yo tengo a mi familia que está en Suiza también, estoy acá por mis chicos y ese es mi plan”, dijo después acerca de que se especuló con una posible reconciliación con Nara. “Las cosas terminan saliendo y se ve la verdad”, agregó luego con respecto a un comentario de uno de los cronistas, quien le apuntó que cuando se separó de Wanda él fue sindicado como “el malo de la película”.

“¿Alguna vez le pudiste decir a Mauro en la cara las cosas que pensás?”, le preguntaron a Maxi, mientras se acomodaba en el asiento de su vehículo para irse. “Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”, cerró Maxi entre risas aunque desafiante.