"Hagamos nuevamente grande a Argentina y Estados Unidos": el mensaje de Milei

En una de las primeras actividades de su viaje a Estados Unidos, donde este domingo se reunirá con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Javier Milei fue galardonado con el premio Titán de la Reforma Económica. Ocurrió durante la Hispanic Inaugural Ball, en la que se mostró junto a la elite latina trumpista.

"Nunca pensé que iba a sentirme como en mi propia casa", dijo el líder de La Libertad Avanza antes de iniciar el discurso, en el que defendió su plan económico. "La tarea que estamos llevando adelante en la Argentina hace un año es verdaderamente titánica. No sólo por la dimensión, la complejidad y profundidad de las reformas que estamos realizando, sino también porque debemos luchar contra la extorsión y el sabotaje de los intereses corporativos enquistados en el poder del antiguo régimen", sostuvo.

"No consensuamos con el enemigo (...) Si los políticos a los que uno enfrenta representan una ideología opuesta a la propia, que ha sido la causante de todos los males, no hay ni puede haber nunca posibilidad de acuerdo. No puede haber acuerdo entre el bien y el mal", aseveró el libertario.

Milei compartió la velada en el hotel Omni Shoreham, de Washington, junto a su hermana Karina; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Entre saludos y pedidos de fotos, demoró unos 15 minutos en llegar a su mesa.

La gala reunió a figuras políticas, personalidades, famosos, periodistas y empresarios, y sirvió para marcar el pulso a la recepción que tuvo Milei en la capital estadounidense, donde afrontará una agenda intensa hasta la asunción presidencial de Donald Trump. "Tengo grandes esperanza de que sea el líder que todos esperamos luchando contra la basura woke que está contaminando al mundo", afirmó sobre el dirigente republicano.

En su mensaje, Milei volvió a criticar la ideología socialista, al aseverar que “es una enfermedad del alma que ataca y corroe al ser humano en sus valores fundamentales”.

"Es muy importante, a nivel global, achicar el Estado. La idea que les quiero dejar es que reformar el Estado implica devolverle el poder que le fue quitado a la ciudadanía. Y la única forma de hacerlo es achicando el Estado. No hay otra manera", destacó el Presidente.

“Nuestra meta es ardua, pero simple: queremos hacer de la Argentina el país más libre del mundo”, apuntó Milei, al repasar los logros que tuvo en su primer año de gestión. "Hemos logrado en el primer año el superávit fiscal en 123 años, hemos bajado la inflación mayorista del 54% al 0,8% y reducido la pobreza del 55% al 38% en un año".

Y concluyó: "Hagamos nuevamente grande a la Argentina y Estados Unidos. Y que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!".