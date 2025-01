El Banco Central comenzó el 2025 con un buen ritmo de compra de divisas

El Banco Central (BCRA) compró hoy US$ 172 millones en el primer día hábil del año y las reservas subieron US$ 2.098 millones, hasta los US$ 31.705 millones.

La fuerte suba de reservas se produjo por los ajustes habituales que se realizan cuando comienza un nuevo mes.

Con este resultado, las reservas recuperaron todo lo perdido en la última rueda de 2024 (-US$ 1.917 millones) y agregaron un adicional.

El objetivo del gobierno es robustecer todo lo posible las reservas de cara a la negociación con el FMI y una demanda de sectores importadores que se espera crecerá en la medida que se recupere la economía.