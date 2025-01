Milei pidió a la Justicia retirarle la custodia a Fabiola Yañez en España

El gobierno de Javier Milei elevó un informe a la Justicia para que la ex primera dama Fabiola Yañez deje de tener custodia en España, país donde está residiendo, en medio de su disputa legal con el ex mandatario Alberto Fernández por supuesta violencia de género.

"Le pedí a la Ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente", sostuvo Milei en su cuenta de X.

Y agregó: "Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura".