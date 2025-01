Los Palmeras dijeron que la familia de Cacho Deicas no lo deja comunicarse con ellos

Santa Fe. Después de que Cacho Deicas fuera internado tras sufrir un ACV leve, la incertidumbre se adueñó de Los Palmeras. Con diversos compromisos laborales en su futuro, la banda decidió continuar sin el histórico cantante y presentarse en los escenarios tal como habían prometido. Pero más allá de las dudas que algunos usuarios podían expresar en las redes sociales, el grupo deslumbró en su reciente show en Concepción del Uruguay. Así las cosas, este sábado, Marcos Camino, uno de los integrantes, habló sobre la situación que atraviesa el conjunto de cumbia.

“Desgraciadamente su familia no permite que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, que realmente es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia. Sabemos únicamente lo que nos hemos podido ir enterando. No podemos hablar con él porque sus hijos no le permiten”, dijo Camino en diálogo con Secretos Verdaderos (América).

Luego, el músico destacó que no era la primera vez que la familia de Deicas tomaba estas decisiones cuando el cantante sufría algún problema de salud. Ante la pregunta de si esta actitud le dolía, Camino respondió: “Particularmente, por ser un amigo de años, sí. No sé si decir que me duele, pero siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida. Y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida.

Por último, el bandoneonista contó cómo se enteran de las novedades en la evolución de salud de su compañero: “Uno de los hijos, el más grande, Cristian, se comunica con nuestro manager y lo tiene al tanto de cómo va evolucionando. Pero yo particularmente no he tenido diálogo con él”.

Debido al alejamiento temporal de Rubén “Cacho” Deicas para centrarse en su recuperación, Los Palmeras decidieron confiar el micrófono principal a Pablo López. Este joven músico, oriundo de San Genaro y miembro del grupo desde 2021, fue seleccionado para ocupar un rol clave en una de las bandas más icónicas de la cumbia santafesina.

El debut de López como cantante principal se llevó a cabo el sábado en la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay, donde el grupo deleitó al público con sus clásicos. A través de sus redes sociales, Los Palmeras compartieron los momentos previos y el detrás de escena de esta presentación. En un video publicado en Instagram, López invitaba a los seguidores a acompañarlo a la prueba de sonido, generando gran expectativa: “Hoy comienza la gira 2025 de Los Palmeras, vení conmigo a la prueba de sonido”.

El grupo describió la noche como “una primera cita inolvidable” y destacó la energía y alegría que caracterizan cada uno de sus shows. A pesar de la ausencia de Deicas, el público respondió con entusiasmo, dejando claro que la esencia de la banda sigue intacta.

El 10 de enero, Rubén “Cacho” Deicas, cantante principal de Los Palmeras, fue internado en un sanatorio de Santa Fe tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) leve durante un control de rutina. Este episodio lo obligó a tomar la difícil decisión de apartarse temporalmente del grupo para enfocarse en su recuperación.

Tras algunos días de internación, Deicas recibió el alta médica el 15 de enero, según confirmó un comunicado oficial firmado por el doctor Néstor Iván Carrizo, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva. El informe señaló que “se le otorgó el alta sanatorial, teniendo seguimiento multidisciplinario ambulatorio”.