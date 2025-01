Wanda no podrá hablar ni difundir imágenes de los hijos de la “China” Suárez

Buenos Aires. La polémica batalla entre Wanda Nara y la China Suárez continúa dando de qué hablar. Como si de una novela se tratase, los recientes cruces, audios filtrados y hasta posteos se suman a la trama como si se tratasen de nuevos capítulos para sus seguidores. A casi una semana de la contundente llamada entre la empresaria y su futuro exmarido, Mauro Icardi por el cumpleaños de su hija mayor, la actriz decidió tomar cartas en el asunto: solicitó un bozal legal por haber nombrado a sus hijos.

Según el documento que pudo acceder Teleshow, la Justicia de Familia en Buenos Aires dictó una medida precautoria a favor de la “China”, quien solicitó prohibirle a Wanda Nara divulgar imágenes, datos o referencias de sus hijos a través de cualquier medio o plataforma virtual.

La resolución, que incluye la habilitación para que el tema sea tratado durante la feria judicial debido a la urgencia del caso, subraya que la exposición de niños en redes sociales puede ser perjudicial para su bienestar emocional. El tribunal consideró clave proteger la privacidad de los menores frente a la “viralización de imágenes y contenidos” que, según se indica, no desaparecen de las plataformas digitales y pueden generar un impacto irreversible.

El fallo establece que Nara, directa o indirectamente, no podrá publicar información ni hacer menciones de los menores a través de medios como Instagram, X, previamente conocido como Twitter, Facebook, televisión o radio, incluyendo el uso de iniciales o apodos que pudieran identificar a los niños. Además, se solicitó notificar esta prohibición al ENACOM y dar intervención a la Defensora Pública de Menores para garantizar la protección de los derechos de los menores involucrados.

Además, esta medida pone de manifiesto la creciente preocupación por el uso de redes sociales en contextos de disputas personales y familiares, así como el derecho de los niños a resguardar su intimidad en un entorno digital donde la información permanece expuesta de manera indefinida.

Cabe mencionar que esta medida surgió a partir de la viralización de ciertos fragmentos en los que la empresaria y el delantero del Galatasaray intercambiaron duras acusaciones, insultos y reproches que posicionaron a la artista y a sus pequeños en el medio de la discusión. En el programa de Desayuno Americano (América), se conocieron algunos de los dichos de la conductora, quien apuntó sin filtro contra los menores. “¿Qué problema tenés, si es en nuestra casa? La tuya la tenés llena de pendejos, nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo, y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza”, lanzó Wanda en ese entonces.

Ante la falta de respuesta por parte de su expareja, ella continuó refiriéndose a la protagonista de Linda y a su primogénita. “Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante. No da porque no son bienvenidas en mi casa. Me parece que te tenés que ubicar”, señaló en otro momento de la conversación en alusión al presunto saludo que habría realizado la nena.

Y, tiempo más tarde, se viralizó otro audio de esa charla que llamó la atención de los medios. “Metiste a una pendeja a su habitación, ¿y le decís que la salude por el cumpleaños? ¿Vos que te pensás que son estas bol… para mis hijas? No son nada ni nunca van a ser nada. Te cases, tengas hijos… para las nenas van ser a ser las hijas de la prostituta que arruinó su familia, entonces nunca le van a dar pelo… Es lo que vos no entendés”, lanzó sin filtro la animadora en esa llamada que, tiempo más tarde, llevó a que la China solicitara una nueva medida legal contra ella.

Así, el conflicto entre Suárez y Nara suma un nuevo capítulo, reflejando la compleja relación entre figuras mediáticas y la responsabilidad sobre la exposición de menores en la esfera pública.