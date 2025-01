Javier Pretto: “Estos eventos son un mimo alma”

Villa Carlos Paz. El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto, también se sumó al partido de fútbol solidario que se realizó ayer en Villa Carlos Paz.

“Es un gusto estar acá, compatiendo esta hermosa tarde con artistas solidarios, periodistas y amigos. Está bueno que los artistas se sumen pára contribuir con su imagen, con su nombre. Esto es como un mimo al alma para toda la gente de la Fundación Sueños Deportivos, que le dedica tanto tiempo y esfuerzo. Invitaron a la familia Romero, entonces Alda Romero, que es mi secretaria en la Viceintendencia, me invitó. Quito Romero también me pedía que venga, así que con gusto me hice un tiempito para estar presente”, señaló Pretto.

Milei, el campo y las obras en Córdoba

En otro orden, el viceintendente de Córdoba afirmó que “la decisión del presidente Javier Milei de reducir las retenciones al campo es muy oportuna en este momento, porque el precio internacional ha caído, los costos siguen incrementándose y el productor tiene que seguir trabajando, no puede especular un año sí, un año no. El campo es un motor productivo de la Argentina y que el Presidente haya reparado en la necesidad puntual de la coyuntura es para elogiar”.

“Son momentos muy difíciles, estamos trabajando junto con la Provincia. Venimos de un año muy complicado, los costos se dispararon, se eliminó el Fondo de Compensación del Transporte y el Municipio tuvo que hacer un esfuerzo presupuestario muy importante. En el presupuesto nuevo que se aprobó vamos a tener muchas obras, 800 cuadras de pavimento junto con la Provincia, vamos a seguir con los desagües pluviales que ya estamos trabajando, la extensión de la red de cloacas, las obras en plazas, parques y paseos, la iluminación led. Esperemos que le vaya bien a la Argentina y se reencauce la economía, para que las provincias vayan para adelante y las ciudades podamos hacer todo lo que proyectamos”, finalizó Pretto.