La emoción del policía que salvó la vida de una bebé en Tanti

El martes pasado, el cabo Milton Ariola vivió uno de los momentos más intensos de su carrera dentro de la Policía de Córdoba y salvó la vida de una beba de seis meses, que se había ahogado con una galleta en una casa de Tanti.

El hecho se registró en una vivienda del barrio El Parador de Tanti y la presencia del uniformado en el lugar, resultó providencial.

El acto heroico tuvo como protagonista a un efectivo que se egresó hace seis años y se desempeña en la comisaría local. En diálogo con EL DIARIO, Ariola mostró su emoción y dijo: «Es una mezcla de sensaciones. Gracias a Dios salió bien y a ese ángel no le pasó nada. Yo estaba solo en un móvil, a unos 60 metros de la casa y fui alertado por los vecinos. Cuando me llego al lugar, logro ver que casi no respiraba e inmediatamente procedo a hacer las maniobras de primeros auxilios».

«En minutos empezó a llorar y eso me hizo sentir más tranquilo. Es la primera vez que me pasa, es muy reconfortante para uno y destaco la capacitación que tenemos para actuar ante estos hechos»; añadió.

Por su parte, el comisario mayor Claudio Sánchez (titular de la Departamental Punilla), destacó: «Esta conducción está muy contenta por el profesionalismo que ha tenido el cabo Ariola de la comisaría de Tanti. Estando de servicio, escuchó el clamor de los vecinos y pudo llegar y aplicar los primeros auxilios y salvar la vida de una bebé de seis meses. Se realizan capacitaciones constantemente para brindarles las herramientas para que puedan actuar y, en este caso, con un resultado feliz».