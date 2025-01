Se disparan las compras al exterior vía courier y obligan a ampliar la terminal de Ezeiza

Como consecuencia del boom de compras en el exterior por el servicio de courier, el espacio que el aeropuerto de Ezeiza destina a almacenar los paquetes será ampliado por el concesionario.

Aeropuertos Argentina, que maneja 35 terminales aéreas en el país, hará un edificio que estará dedicado exclusivamente a recibir paquetes que vienen del exterior.

Invertirá US$6 millones y ampliará el espacio disponible en la terminal de Ezeiza destinado a procesar bienes por esa modalidad.

Las ampliaciones edilicias que se llevarán a cabo permitirán el traslado de la operatoria courier de importación a la terminal única de courier, lo que mejorará la organización y distribución de las mercancías.

Esto permitirá darle mayor celeridad al tratamiento de la paquetería ante un volumen creciente.

También está previsto un rediseño de las vialidades que facilitará la circulación de los diversos medios de transporte que acarrean mercaderías operadas bajo esta modalidad.

Se estima que los trabajos estarán terminados a fines de este año.

El tiempo estimado se debe no solo a la complejidad de la ejecución de las obras, sino también a que el traslado de la operatoria de un edificio a otro deberá realizarse de manera simultánea, sin afectar la prestación del servicio.

En diciembre último, cuando se anunció que las compras de menos de US$ 400 quedaban eximidas del pago de aranceles y se aumentaron los montos máximos por envío vía courier de US$ 1.000 a US$ 3.000, la terminal de Aeropuertos Argentina Cargas procesó un promedio de 6.745 bultos por día, lo que marcó un crecimiento de 20%.

También se procesaron diariamente 271.538 kilos, un 29% más que los valores históricos para el mismo mes.

Esto generó una alta demanda que desafió los procesos de gestión diseñados por los especialistas de la terminal.

En consecuencia, se generaron demoras en los procesos operativos para la recepción de los vuelos, en los tiempos de desconsolidado y en el despacho de camiones.

Durante el primer trimestre de 2025 se mantendría la tendencia de volúmenes procesados en la última parte de 2024.

A principios de enero, el Gobierno simplificó las compras internacionales que se hagan vía courier, en el marco de la estrategia para combatir la inflación.

En esa ocasión, se elevó el peso máximo para importaciones y exportaciones que se realicen por medio de estos servicios y se eliminó la obligatoriedad de tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

A partir de la Resolución General 5631/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adecuó la normativa vigente para que individuos y empresas puedan exportar o importar mercadería con un peso máximo por paquete o pieza postal de hasta 50 kilos, independientemente del peso total del envío. Antes, era de 50 kilos totales.

Así, el límite de peso es por paquete y no por envío, teniendo cada envío un límite de compras de tres unidades iguales, el peso total de cada envío podría ser de hasta 150 kilos.