Se jubiló el doctor Barbero, el médico más famoso de Carlos Paz

El doctor Osvaldo Barbero es uno de los médicos más reconocidos de la ciudad de Villa Carlos Paz, tiene 83 años y ejerció la profesión durante 56 años. Recientemente, decidió jubilarse luego de asistir en más de 400 partos, haber sumado 54 títulos en medicina y viajar a congresos en todo el mundo. Una vida dedicada al cuidado de los otros.

Desde que se recibió en 1968 en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), no hubo un sólo día que no se colocara su chaqueta de médico para trabajar y dejar una huella importante en la comunidad.

Asimismo, era común ver largas colas de vecinos y vecinas en la puerta de su consultorio de calle Teniente Morandini.

Nació en Rafaela, Provincia de Santa Fe, y al poco tiempo, su familia se mudó a San Juan porque su padre era ferroviario y lo habían trasladado. Tenía apenas seis meses cuando se produjo el terremoto que dejó miles de muertos y destruyó su hogar. Su familia pidió el traslado y fue así que llegó a la ciudad de Cruz del Eje, donde fue vecino del ex presidente Arturo Illia.

«Cuando tenía 16 años, le dije a mi papá que quería estudiar medicina»; recordó.

Así comienza esta historia que escribió un capítulo importante en Carlos Paz. Sin embargo, antes hay que remontarse a su primera experiencia como médico generalista en La Pampa. «Estuve 20 años trabajando como médico general, era el único anestesista en 100 kilómetros a la redonda. Me fue muy bien y hasta hicimos una clínica con unos médicos amigos (dos médicos y un anestesista) que se llama Clínica Santa Teresita. Es una clínica muy grande que todavía está en el sur de La Pampa. Cuando era más joven, trabajaba en el hospital y de noche hacía cirugías, viajaba a todos los pueblos del interior, día y noche. No había otro anestesista, así que me llamaban a toda hora. A veces me decían que tenía una cesárea de urgencia a 40 kilómetros a las dos de la mañana y yo iba»; contó en diálogo con EL DIARIO.

«Después de 20 años empecé a construir esta casa y hace 36 años que estoy aquí. Elegí Carlos Paz porque acá vivían mis papás cuando se jubilaron. A mi señora la conocí acá en un camping. Durante mucho tiempo, ella estuvo en Córdoba y yo en La Pampa. Cuando uno se dedica a una carrera así, le lleva mucho tiempo. Es cierto que a mis hijos no los he visto crecer prácticamente. Por primera vez, me voy a tomar vacaciones en enero. Mis primeras vacaciones serán llevar a mi nieto a conocer el mar»; aseguró.

Consultado sobre su retiro profesional, Barbero reflexionó: «Cuando cumplí los 50 años de profesión, me entregaron dos cuadros de honor de la Sociedad de Medicina Argentina y el cuadro de honor de la Universidad Nacional de Córdoba. En todo este tiempo, no deje de trabajar ni un solo día. Así que la decisión de jubilarme fue importante. Lo hablé con mi familia y me dijeron: ´Hace 56 años que tenés mujer, tres hijos y ocho nietos y no los conoces´. Me di cuenta que había llegado el momento de jubilarme. El 1 de enero, decidí ponerle fin a mi vida laboral. Toda mi vida me dediqué a la profesión y me encanta, si fuera por mí, seguiría. Pero empieza una nueva etapa, voy a seguir estudiando seguramente, porque soy un hombre de libros».