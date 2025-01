Un carlospacense corrió 44 kilómetros para crear una obra de arte

Alejandro Iovane es un carlospacense de 39 años, que desde hace 5 años se dedica al running de forma amateur. En esta ocasión, recorrió un total de 44 kilómetros para componer la silueta de un corredor en la ciudad de Córdoba.

Lo hizo en el marco del concurso internacional «Strava Art Contest», organizado por la aplicación Strava junto a un conocido influencer. La iniciativa consistía en realizar figuras, en cualquier parte del mundo, utilizando las rutas registradas en la aplicación.

Alejandro hizo el recorrido caminando y corriendo y le demandó un total de 5 horas, tiempo en el que atravesó numerosos barrios y puntos emblemáticos de la capital cordobesa.

En una entrevista con EL DIARIO, Alejandro expresó: «Empecé a correr en una calle, seguí en montaña y pasé por todas las facetas. Hice ultra-distancia, corta distancia, todo. Este concurso es para una red social Strava, el Instagram deportivo, que registra toda la actividad de cada runner. Surgió el concurso a nivel mundial, consistía en completar una actividad y registrarla. Fueron 44 kilómetros en cinco horas que hice a mi ritmo, atento al recorrido para armar la figura del corredor».

«Armé el recorrido, después lo pasé al GPS y me fue dando las indicaciones. Me costó un poco porque no me quería meter en zonas complicadas y debía atravesar más de diez barrios. Largué bien temprano y afortunadamente, el único problema que tuve fueron cuatro perros que me quisieron morder. Por suerte, salió un vecino y me ayudó»; completó.