Mauricio Macri podría ser candidato este año en CABA o provincia de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó un acto en la Ciudad de Buenos Aires donde buscó llevar adelante una arenga política. Allí, aseguró que el expresidente Mauricio Macri podría ser candidato en las elecciones legislativas de este año. “Mauricio dijo que va a estar donde el partido lo necesite. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato”, dijo.

El mensaje del alcalde porteño fue luego de que se proyectara un video en el acto en el que el propio titular del PRO afirmó “voy a estar donde me necesiten”. Y su primo le metió presión para que se presente. Y chicaneó al peronismo: “Encima el tipo tiene domicilio en provincia, la puede seguir a Cristina (Kirchner) donde haga falta”.

En la misma línea, Jorge Macri, aseguró que “además de defender el cambio, nosotros también defendemos la libertad. Es una bandera nuestra”. Pero aclaró: “No se trata de gritar o de gruñir. Libertad es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día”. “En esta Ciudad, lidera el PRO”, remarcó.

Al respecto, el jefe de Gobierno manifestó: “Tenemos que disputar poder y ganar. Y digámoslo sin vergüenza. sin peros. Queremos el poder porque lo administramos bien”. Y se diferenció del modelo libertario del Presidente Javier Milei: “Nosotros queremos un estado eficiente. Y lo tenemos. Liviano y que no asfixie. Queremos al Estado. No es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades. Y eso algunos no lo entienden”.

“El que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en un país de pensamiento único”, remarcó. “No aflojemos, se viene una campaña y un año electoral en el que se van a jugar muchas cosas. Se juega un estilo de vida, valores. Mucho más que una lista”, advirtió. “Vamos a dar esa batalla en cada comuna y en cada manzana”, afirmó.