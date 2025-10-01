Argentina: El dólar volvió a subir y también creció el Riesgo País

El dólar oficial volvió a subir durante este miércoles 1 de octubre y también creció el Riego País. El índice que elabora JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, ascendía 115 unidades para la Argentina, en los 1.230 puntos básicos.

La divisa norteamericana se incrementó en 50 pesos y cotiza a $1450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Según se informó, el aumento representa más del 3% respecto al cierre del martes pese al apoyo de Estados Unidos a la política económica del presidente Javier Milei.

Lo mismo ocurre con los dólares financieros y el blue, que muestran alzas significativas en el primer día del mes.