Arrancó el mes de octubre: cuándo llegarían las lluvias a las sierras

El décimo mes del año arrancó con una jornada nublada y se anuncia la posibilidad de lluvias en algunos sectores de las sierras de Córdoba. La inestabilidad se haría sentir con mayor fuerza en el oeste y el noroeste provincial y se prevé una mínima de 10 grados y máxima de 26 grados para este miércoles 1 de octubre en Villa Carlos Paz y alrededores.

Para mañana jueves, se anuncia una mañana nublada y una tarde de sol con una máxima que treparía a 28 grados.

Los días viernes y sábado, se anuncian máximas en torno a los 34 y 36 grados que podrían llegar a 41 grados en algunas regiones.

Sin embargo, será la antesala de un frente frío que ingresará el domingo 5 de octubre y haría caer la máxima a 22 grados.