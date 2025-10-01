Avilés despidió con dolor al «Turco» Alí, emblema del deporte local

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Alfredo Omar «Turco» Alí, emblema del Club Sportivo Bolívar y figura histórica del deporte local, el intendente Esteban Avilés expresó su dolor y recordó con afecto al referente carlospacense.

«Gracias mi querido Turco por tantos años de trabajo y dedicación al deporte de nuestra Villa. Gracias por tu amistad, apoyo y los consejos de siempre. Un abrazo al cielo», escribió Avilés en sus redes sociales.

El mandatario agregó que «El Turco Alí siempre será parte de la vida del Sportivo Bolívar y de todo el deporte de Villa Carlos Paz. Su nombre y su legado son parte de nuestra identidad, traspasarán generaciones y son un ejemplo para quienes trabajan en nuestros clubes».

Avilés cerró su mensaje con un saludo a la familia del dirigente: «Un abrazo a toda su familia y a la familia del Sportivo Bolívar en este momento».