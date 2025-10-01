Calor sofocante y tormentas el sábado, antes de la baja del domingo

El tiempo en Villa Carlos Paz tendrá una marcada variación en los próximos días. Desde este miércoles hasta el sábado, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar un pico de 34 grados el sábado 4 de octubre.

Ese mismo día, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas aisladas por la tarde y la noche, acompañadas por vientos del sector sur que podrían superar los 50 km/h en ráfagas.

La inestabilidad marcará el inicio de un cambio rotundo: el domingo se espera un brusco descenso de la temperatura, con una mínima de 11°C y una máxima de 22°C. El lunes el aire frío se afianzará, con registros cercanos a 4°C de mínima y 20°C de máxima.

De esta manera, Carlos Paz vivirá un fin de semana con dos contrastes: calor intenso y tormentas el sábado, seguido de un domingo mucho más fresco.