Castillos y mansiones europeas que forjaron la identidad de Carlos Paz

El sueño aristocrático de Zárate

Villa del Lago nació de una visión aristocrática. En 1921, el médico Enrique Zárate adquirió 1.500 hectáreas de la antigua estancia San Roque y poco después sumó otras 103 en el llamado Alto de las Arañas, un balcón natural sobre el San Roque. Su idea era dar forma a una villa de carácter exclusivo, con grandes lotes parquizados y alejados entre sí, donde la arquitectura no fuera una simple vivienda de verano sino una expresión de prestigio. Para ello eligió las mejores vistas del lago y de la Sierra Grande, inspirado en modelos europeos de poblaciones de montaña.

El proyecto tomó cuerpo con la construcción de su propia residencia: el castillo Zárate, terminado en 1924 y diseñado por Alejandro Virasoro. La obra mezclaba influencias renacentistas y barrocas con un marcado aire hispánico. Sus arcos de medio punto evocaban el plateresco, mientras que las rejas ondulantes y los frontis quebrados remitían al barroco español. La torre, visible desde distintos puntos del valle, se convirtió en un hito inconfundible del perfil urbano. El interior mostraba un lujo difícil de encontrar en la Córdoba serrana de entonces: mayólicas españolas, vitrales alemanes, parquet geométrico, una pileta de loza italiana y hasta un patio sevillano con fuente. Era una síntesis de refinamiento europeo adaptado al paisaje serrano, un manifiesto arquitectónico que encarnaba la idea de “Restauración Nacional” que buscaba, tras el Centenario de 1910, rescatar raíces hispánicas y forjar una cultura propia.

Castillos y cultura en las sierras

En 1941, Jorge Martín Furt levantó su residencia, conocida como castillo Furt. La obra, dirigida por Miguel Verdejo, contó con albañiles de Luján en quienes el dueño confiaba, y las pircas fueron levantadas por Virgilio Guzmán. De impronta florentina, con su torre almenada y muros de piedra serrana, la casa se volvió centro cultural. Allí Furt trasladó su enorme biblioteca, antes ubicada en la estancia Los Talas de Luján, y reunió una colección arqueológica de piezas aborígenes de la zona en piedra y cerámica. Sus salones se poblaron de sillones isabelinos, muebles Luis XV, bargueños españoles y tapices gobelinos, adquiridos en parte en el remate del castillo Zárate. El lugar fue punto de encuentro de intelectuales y artistas, hasta que la tragedia golpeó en 1950 con la muerte del hijo de la familia. Entonces la esposa de Furt decidió radicarse nuevamente en Luján y la casa quedó al cuidado de caseros, aunque su impronta cultural perduró.

En 1947 Enrique Zárate volvió a apostar por Villa del Lago y encargó otra residencia, el castillo Garlot o Monseñor de Andrea, construido bajo la dirección del ingeniero Miguel Arrambide y la empresa Romero e Hijos.

A diferencia del castillo Zárate, de líneas luminosas y neocoloniales, el castillo Garlot fue recordado por su austeridad y su piedra oscura, lo que le valió el apodo popular de “castillo marrón”. Su torre almenada triangular con gárgolas evocaba al románico catalán, especialmente al monasterio de Santa María de Ripoll, y lo ubicaba dentro del eclecticismo pintoresquista que en la época recuperaba modelos medievales para adaptarlos a escenarios serranos.

Artistas, intelectuales y modernidad

Villa del Lago no fue solo escenario de aristocracia local: también atrajo a figuras internacionales. El compositor español Manuel de Falla, exiliado por el régimen franquista, encontró refugio en una casa del barrio, en la calle Manuel de Falla 57. Allí vivió en silencio y retiro, en contacto con la naturaleza, dedicando sus últimos años a la música y a la espiritualidad. Su presencia reforzó la dimensión cultural del barrio, que dejó de ser solo un espacio de veraneo para convertirse también en refugio de artistas e intelectuales.

El desarrollo de la villa no habría sido posible sin una infraestructura adelantada a su tiempo. En 1929 se instaló una usina eléctrica con dos motores Diesel refrigerados con agua. Para el abastecimiento de agua se construyó el diquecito de La Toma sobre el arroyo Los Chorrillos, proyectado por Miguel Arrambide. El agua era conducida por cañerías hasta un tanque en la actual calle Buonarotti, que funcionaba como reservorio para todo el barrio. Las crecidas del arroyo socavaron sus cimientos y obligaron a restaurarlo en 1948. Con el aumento de habitantes, el suministro se volvió insuficiente y en 1966 la Cooperativa San Roque levantó un segundo diquecito, que sigue funcionando hasta hoy.

Una identidad que perdura

Junto a los castillos, el loteo original incluyó una decena de chalets de estilo pintoresquista y neocolonial, rodeados de jardines con cipreses y eucaliptos. Entre ellos, el chalet de A. Tiscomia en Brown 45, luego de la familia Achával, con garaje y terraza de mampostería; el de Sarmiento 951, luego Hotel Normandie, con volúmenes yuxtapuestos y techos de tejas españolas; la hostería Achalay en Sarmiento 999, propiedad de Rodolfo Pein, con muros de piedra y terraza-belvedere; y la casa “Las Pencas” de César Aráoz, en Entre Cury y Chiclana, con techos coloniales y un porche de arcos rebajados. Otras casas, como la de Baltasar Ferrer en Hernandarias 100, fueron demolidas, pero en su momento contribuyeron a consolidar un estilo urbano que mezclaba rusticidad serrana y refinamiento europeo.

Así, entre las décadas de 1920 y 1950, Villa del Lago se consolidó como un enclave aristocrático y cultural dentro de Villa Carlos Paz. Sus castillos y chalets no fueron simples residencias: marcaron el paisaje y construyeron identidad. Cada torre, cada reja y cada patio sevillano hablaron de un barrio pensado como símbolo de prestigio, refugio de artistas y laboratorio de un urbanismo único en las sierras. Hoy, integrados al tejido urbano, los castillos Zárate, Furt y Garlot siguen siendo la memoria viva de aquel sueño de aristocracia serrana que definió, para siempre, el perfil de Villa del Lago.

De villa independiente a barrio carlospacense

Aunque Villa del Lago nació como un loteo aristocrático y con servicios propios, con el tiempo quedó integrado al crecimiento urbano de Villa Carlos Paz. En las décadas de 1940 y 1950, cuando la ciudad comenzó a expandirse al ritmo del turismo y de las nuevas obras viales, la villa fue perdiendo su carácter aislado para transformarse en barrio. La apertura de calles, el avance de la urbanización y la conexión con la trama de Carlos Paz hicieron que aquel proyecto exclusivo terminara absorbido por el ejido municipal.

Sin embargo, la incorporación no borró su sello particular. Mientras otros sectores crecían con construcciones más modernas o turísticas, Villa del Lago conservó sus chalets pintoresquistas, sus castillos señoriales y el aire aristocrático que lo había definido desde el comienzo. Así, lo que alguna vez fue una villa independiente hoy es parte de Carlos Paz, pero mantiene un perfil diferenciado que lo convierte en uno de los barrios más singulares y emblemáticos de la ciudad.

