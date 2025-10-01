anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 1 de octubre de 2025 · 11:11

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para octubre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Comentarios