Cuáles son los nombres más comunes de perros en Córdoba

Si pensabas que los nombres de las mascotas se elegían al azar, un reciente análisis de tendencias a nivel nacional, que se replica fuertemente en Córdoba, demuestra que hay claros favoritos en los hogares que reciben a un nuevo amigo de cuatro patas. Los nombres cortos, sonoros y con un toque de dulzura se imponen, con Lola y Milo encabezando la lista de los más elegidos para hembras y machos, respectivamente.

Este fenómeno no es exclusivo de la provincia, sino que lidera las preferencias a nivel país, según estudios y censos de mascotas realizados por distintas plataformas especializadas. En Córdoba, la tendencia se afianza, demostrando que la tradición y la simplicidad siguen marcando el pulso a la hora de bautizar a un perro.

El top canino cordobés (y argentino):

Para las perras, la dulzura de Lola es imbatible. Le siguen de cerca nombres con una fuerte conexión con la naturaleza y la simpleza, como Luna, Mora y Nina. Otros nombres que demuestran un crecimiento en popularidad son Frida y Uma.

En el universo de los machos, Milo se lleva la corona. Lo secundan nombres que evocan simpatía y personalidad, como Simón, Teo y Rocco. Clásicos como Coco y Pancho también mantienen su vigencia, reflejando una mezcla de modernidad y apego a los nombres tradicionales.

El significado de un nombre

La elección del nombre suele ser un reflejo de la personalidad que el dueño proyecta en su mascota o un homenaje a personajes que le gustan. Los nombres cortos y de dos sílabas funcionan muy bien para el adiestramiento, ya que el perro los asimila más rápido. Además, la influencia de series, películas y figuras públicas es innegable, aunque en Córdoba los clásicos son muy fuertes.

Si bien la creatividad no falta –con nombres inspirados en el deporte, la gastronomía o la mitología–, la mayoría de los cordobeses se inclina por opciones que ya han demostrado ser un éxito en comunicación con sus peludos.