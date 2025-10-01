1 de octubre: Día Internacional del Café

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo.También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores de café en el mundo.

¿Por qué se celebra el 1 de octubre?

A partir de 2015, la ICO (Organización Internacional del Café, por sus siglas en inglés) estableció esa fecha y desde entonces se celebra con el objetivo de rendir homenaje a las personas que participan en las diferentes etapas que tiene el proceso de la elaboración del café, como la recolección, el lavado, el secado, la clasificación, el tueste, la cata y el disfrute.

En su primera edición se realizaron 70 eventos en 35 países y cada año la participación y fiestas se han incrementado

Se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café (cafeto) y en la actualidad, la planta se cultiva principalmente en países tropicales y subtropicales. Además, los granos del café son considerados como uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en los mercados internacionales y suponen una gran contribución a los rubros de exportación de las regiones productoras.