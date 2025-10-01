El misterio detrás del nombre: ¿Por qué Cosquín se llama así?

La ciudad de Cosquín arrastra una historia milenaria, dominada por la leyenda de un amor prohibido. Para millones de argentinos, es sinónimo de folklore, verano y el majestuoso festival de las nueve lunas. Pero mucho antes que la Plaza Próspero Molina se llenara de guitarras y aplausos, el nombre de esta ciudad del Valle de Punilla ya resonaba en las sierras cordobesas, envuelto en una mezcla de raíces indígenas y una trágica leyenda de amor.

El origen exacto del topónimo es debatido por historiadores y lingüistas, pero hay dos teorías más aceptadas.

La Leyenda de Camin y Cosco-Ina

Esta es, sin duda, la versión más emotiva y la que está más arraigada en la tradición popular. La historia se remonta a la época de la conquista española. El relato gira en torno a Camin, el joven y valiente jefe de la comunidad indígena, y Cosco-Ina, su hermosa esposa. La leyenda reza que un oficial español se obsesionó con Cosco-Ina, lo que llevó a Camin a enfrentarse a él y matarlo. Perseguido por los conquistadores, Camin fue acorralado en la cima del Cerro Supaj Ñuñu (hoy conocido como Pan de Azúcar). Antes de entregarse y ser esclavo, el guerrero prefirió la libertad, arrojándose al vacío.

Días después, Cosco-Ina llegó a la cima y, al ver el cuerpo de su amado en el fondo de la quebrada, lo llamó desesperadamente con un largo grito: «Camin, Cosquín...». Se arrojó tras él. Cuentan que el eco de su lamento repitió el nombre varias veces en el valle, dando origen al topónimo. La leyenda concluye que las acacias rojas que florecen al pie del cerro son un símbolo de la sangre derramada por su amor y su libertad.

La raíz etimológica indígena

Más allá del romanticismo de la leyenda, los estudios lingüísticos señalan una fuerte probabilidad de que el nombre provenga directamente del idioma de los pueblos originarios que habitaban la región, posiblemente los comechingones o la influencia de lenguas andinas. Una de las interpretaciones más sólidas sostiene que el nombre original era «Camin Cosquín» o «Cuzco Chico».

«Camin Cosquín»: Una posible traducción es «pueblo de hombres junto a la sierra» o el pueblo gobernado por el cacique Camin.

«Cuzco Chico»: Otros historiadores sugieren que el nombre podría derivar de una relación con la capital del Imperio Inca, significando «Cusquito» o «pequeño Cuzco», debido a la importancia y la organización que tenía el asentamiento indígena.

Lo que sí confirman los registros es que Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, eligió estas tierras para sí mismo en 1573, refiriéndose a ellas como Camin Cosquín. Luego, el capitán Luis José de Tejeda y Guzmán fundaría la Estancia Cosquín en 1625, consolidando la denominación que, con el tiempo, daría lugar a la ciudad.