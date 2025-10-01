En La Cumbre, los escapes prohibidos ahora son material educativo

En La Cumbre, los caños ruidosos dejaron de ser un problema en las calles para convertirse en una oportunidad dentro de un aula. El Juzgado de Faltas municipal secuestró 22 escapes libres e irregulares durante una serie de controles de tránsito y decidió darles un nuevo destino: el taller de herrería de la Escuela Municipal de Oficios.

La medida se enmarca en lo dispuesto por los artículos 132 y 132 bis del Código de Faltas, que prohíben la circulación de vehículos con escapes no reglamentarios por el daño sonoro que generan en la comunidad.

En lugar de acumularse en un depósito, los escapes fueron entregados a los estudiantes del curso de soldadura, que ahora podrán utilizarlos como material de práctica. La decisión no solo busca garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir la contaminación acústica, sino también aprovechar los elementos incautados para fortalecer la formación laboral.

“Lo que antes generaba molestias, ahora se transforma en aprendizaje”, señalaron desde el municipio, destacando que los escapes no podrán ser vendidos ni destruidos, sino que quedarán al servicio de la enseñanza.

Con esta acción, La Cumbre convierte una infracción en una herramienta de futuro, demostrando que la seguridad vial también puede abrir caminos hacia la educación y el trabajo.