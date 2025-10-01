La astrónoma mexicana Fernanda Clever disertará sobre la vida y muerte de las estrellas

Villa Carlos Paz. Hoy, la reconocida astrónoma mexicana Fernanda Clever ofrecerá una conferencia titulada “Crónicas del espacio: Vida y muerte de las estrellas” en el Salón Rizzuto de Villa Carlos Paz (Av. Cárcano 75), a las 19 horas.

La propuesta invita al público a embarcarse en un viaje fascinante por el cosmos, explorando los misterios que rodean la existencia de las estrellas: desde sus orígenes y procesos de transformación, hasta las lecciones que dejan sobre los ciclos de vida y muerte en el universo.

La actividad se enmarca dentro del programa previo a la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, que se desarrollará del 30 de octubre al 3 de noviembre. Según explicó el profesor Carlos Viotti, de la Comisión por la Identidad Carlospacense, la charla de Clever tendrá un enfoque particular: “la divulgación científica será narrada con chispa, humor y la picardía característica del lenguaje mexicano, para hacer más accesible y amena esta reflexión”.

Quién es Fernanda Clever

Fernanda Clever es Física y Científica de Datos, con una sólida formación en Ciencias y Tecnología. Actualmente trabaja como Data Engineer en Mercado Libre y anteriormente se desempeñó como Data Scientist en Coppel.

Cuenta con una Maestría en Ciencias (Astrofísica) por la UNAM, obtenida con mención honorífica, y ha desarrollado una destacada trayectoria en machine learning, análisis de datos y modelos predictivos aplicados en áreas como la detección de fraude, segmentación de clientes y evaluación de riesgos.

Su perfil profesional se complementa con experiencia en docencia, investigación y divulgación científica, además de participaciones en congresos nacionales e internacionales.

La entrada a la charla será libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad única para acercarse a la ciencia de manera diferente, en un encuentro que promete tanto conocimiento como entretenimiento.

