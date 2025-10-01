Llaryora reinauguró la cancha Soledad García con la presencia de Las Leonas

Este martes, el gobernador Martín Llaryora encabezó la reinauguración del estadio de hockey “Soledad García”, en el Polo Deportivo Kempes de Córdoba, acompañado por el seleccionado femenino argentino, conocido mundialmente como Las Leonas.

La obra incluyó la renovación de luminarias en las cuatro torres, la refacción de los perímetros con alfombrado, la readecuación de desagües y mejoras en bancos de suplentes y sectores de competición. Se trata de la intervención más importante desde su inauguración en 2012.

El evento, organizado por la Agencia Córdoba Deportes, reunió a 78 instituciones y casi 5 mil chicos y chicas de escuelas y clubes de hockey de toda la provincia, que disfrutaron de la presencia de las actuales campeonas de América. Las Leonas participaron de un partido exhibición y compartieron actividades con las nuevas generaciones.

En el acto, Llaryora y la ex capitana Soledad García descubrieron la placa con su nombre, mientras que Luciana Aymar fue distinguida por su trayectoria internacional. Además, las capitanas María José Granatto y Agostina Alonso entregaron camisetas del seleccionado al gobernador y al intendente Daniel Passerini.

“Es fundamental seguir invirtiendo en infraestructura para el crecimiento del deporte y para atraer grandes eventos”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. Por su parte, Luciana Aymar celebró el reconocimiento a la trayectoria de García: “Estuve en la inauguración y ahora vuelvo a acompañar a Sole en esta fiesta, me encanta que se siga valorando a nuestras deportistas”.

También estuvieron presentes los ministros Manuel Calvo, Sergio Busso, Ricardo Pieckenstainer y Liliana Montero, junto a Héctor “Pichi” Campana y legisladores provinciales.