Los imperdibles fenómenos que ocurrirán en los cielos de Córdoba

El mes de octubre regalará varios fenómenos imperdibles en las sierras de Córdoba. La primera superluna del año, conjunciones y el pico de las Oriónidas se robarán todo el protagonismo en el cronograma de Plaza Cielo Tierra.

Para el domingo 5 de octubre, se anunció la conjunción de la Luna y Saturno a partir de las 19:50 horas (un espectáculo que podrá disfrutarse hasta la madrugada). Asimismo, durante el martes 7, la Luna alcanzará su fase llena y se convertirá en la primera superluna del año, mostrándose más grande y brillante de lo habitual.

El miércoles 8, a partir de las 09:38 horas, se producirá el perigeo lunar con la Luna a solo 359.000 kilómetros de distancia.

Mientras que el lunes 13, el satélite de la Tierra se alineará con Júpiter en la constelación de Géminis y el jueves 23, en tanto, se podrá observar la conjunción de la Luna y Mercurio desde las 19:21 hasta las 21:24 sobre el horizonte occidental.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará con la lluvia de meteoros Oriónidas, cuyo pico máximo ocurrirá en la madrugada del martes 21 que podrán observarse desde las 00:14 hasta el amanecer.

Finalmente, durante el 30 de octubre, Mercurio alcanzará su máxima altitud en el cielo vespertino.