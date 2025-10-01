Murió «el Turco» Alí, figura emblemática del deporte de Carlos Paz

Alfredo Omar Alí, histórico dirigente deportivo de la ciudad de Villa Carlos Paz, falleció este 1 de octubre del 2025 y la noticia causó un profundo dolor en toda la comunidad. «El Turco» pertenecía a una familia pionera que mantuvo una estrecha vinculación con el Club Sportivo Bolívar y tuvo una destacada labor en el desarrollo del básquet carlospacense.

Tenía apenas cuatro años cuando comenzó a frecuentar la institución donde pasó toda su vida y cuya cancha hoy lleva su nombre.

El tiempo pasó y se convirtió en un emblema de la institución con sede en el barrio Villa Domínguez.

«Este es un club de gente que quiere al club, quienes no sienten los colores son aves de paso. Yo empecé a los cuatro años, recuerdo que me llevaba la «Blanquita» Altamirano con doña Juanita, me buscaban y me llevaban. La canchita estaba donde ahora tengo la panadería El Escondrijo, después se trasladó hacia donde está actualmente. Siempre fue un club de barrio. El primer presidente fue don Venancio Torres, él fue a buscar las camisetas para que los chicos tuviesen el primer equipo y la única que encontró fue la blanca con las líneas azules. Desde entonces, quedó ese color. Yo jugué como cebollita, después en reserva, llegué a Primera con 15 años y luego me tocó hacer el servicio militar. Cuando volví, seguí jugando en la reserva y salimos campeones. A mediados de los setenta, recuerdo que llegó Alfredo Marconi y le dio un cambio total, revolucionó el club», supo contar a El Diario.

Con su partida, se fue un pedazo importante de la historia deportiva de Villa Carlos Paz.

Sus restos son velados este miércoles desde las 13 horas en la Sala Jaspe de la Empresa Brandalise (General Paz 323) y serán cremados en el crematorio Virgen de la Merced, Toledo.