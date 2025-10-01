Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian que serán papás

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron este martes una noticia llena de de emoción: esperan su primer hijo juntos. La pareja eligió una forma especial de anunciarlo: un video íntimo en Instagram.

En la publicación, titulada “Primer posteo de nosotros tres”, se puede ver a Oriana y Paulo en una consulta médica, observando la ecografía de su bebé. Con la canción “Good Things Come to Those Who Wait” de Isak Danielson de fondo, el video muestra momentos de alegría y complicidad entre ellos. En un momento, Oriana exclama: “¡Vamos a ser papás!”

El video rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 500 mil “Me gusta” en menos de una hora. Seguidores y figuras del espectáculo, como Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul y Nicki Nicole, reaccionaron con emojis de corazones y felicitaciones.

Además del video, la pareja compartió en sus historias de Instagram una imagen inspirada en la serie animada “Danny Phantom”, en la que los personajes principales aparecen frente a una cuna, simbolizando su futura paternidad.

Oriana y Paulo se conocieron en 2018 y, tras un noviazgo que cautivó a muchos, se casaron el 20 de julio de 2024. Con la llegada de su primer hijo, inician una nueva etapa en su vida juntos.