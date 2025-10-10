Así es la casa donde vivió la escritora Venancia L. de Barandier

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz recordará hoy a una de sus figuras literarias más relevantes de las primeras décadas del siglo XX, la escritora Venancia López de Barandier. La actividad central se desarrollará en un lugar cargado de historia: la que fuera su residencia.

La casa que albergó la vida y la obra de la escritora se encuentra ubicada en la calle Bialet Massé 152, en el barrio Villa Suiza. Este solar fue el escenario donde Venancia López de Barandier vivió, escribió y finalmente falleció en las primeras décadas del siglo pasado, según el testimonio del escritor y periodista Pedro Jorge Solans.

Venancia L. de Barandier

Homenaje y reconocimiento a su legado

Frente a la que fuera su morada, se llevará a cabo un emotivo homenaje a la autora. El acto está programado para hoy, viernes 10 de octubre a las 11:00 horas.

Durante la ceremonia, el intendente Esteban Avilés será el encargado de descubrir una placa conmemorativa en honor a la escritora. Este reconocimiento busca destacar su invaluable legado literario y el significativo aporte que hizo a la vida cultural carlospacense. La actividad se enmarca en la programación previa a la 2º Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, que se desarrollará entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre bajo el lema "Identidad que trasciende al mundo". Es relevante mencionar que la figura de Venancia López de Barandier también estará presente en la programación de la Feria, ya que la colección "Rescate" de Corprens editora presentará a escritores de Carlos Paz, incluyendo a Venancia López de Barandier, el sábado 1 de noviembre.

Noticias Relacionadas Villa Carlos Paz rendirá homenaje a la escritora Venancia López de Barandier

La dimensión de su obra, según Solans

El escritor y periodista Pedro Jorge Solans destacó la importancia de Venancia López de Barandier, haciendo hincapié en su impacto tanto local como internacional:



"Aquí en este solar, en el número 152 de la calle Bialet Massé, vivió, escribió y murió la escritora Venancia López Barandier en las primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado. Barandier fue muy reconocida, sobre todo por su novela 'Los lisiados', y sus obras traducidas del francés al español fueron llevadas al teatro en las salas más importantes de Madrid en los años 1928, 1929 y 30. Barandier también fue integrante de la comisión fundadora de nuestra biblioteca H. Porto. Sus restos hoy descansan en el panteón de la familia Rigazio en el cementerio de Villa Carlos Paz."

El acto de hoy celebra, por lo tanto, no solo a la figura de la escritora, sino también al patrimonio material e inmaterial que dejó en su amada Villa Carlos Paz.