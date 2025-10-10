Descubrieron una placa en la casa donde vivió la escritora Venancia L. de Barandier

Villa Carlos Paz. Este viernes se llevó a cabo un emotivo acto en la casa donde vivió y murió la escritora Venancia López de Barandier, en calle Bialet Massé, del barrio Villa Suiza de Villa Carlos Paz. Barandier hoy es reconocida en diferentes partes del mundo por sus obras.

Con la presencia del intendente Esteban Avilés, autoridades municipales, miembros de la Comisión de la Identidad Carlospacense y vecinos, se descubrió una placa en homenaje a la escritora.

Por otra parte, desde Editorial Corprens se hizo entrega de tres ejemplares que fueron recuperados de sus escritos para la Biblioteca H. Porto, para la Biblioteca del autor local y para la vecina Sara Ortega, vecina encargada de difundir que allí vivió la escritora.

El director de Educación, Carlos Viotti, expresó: “Cada mañana, al despertar y abrir los ojos, esta ciudad nos maravilla con su belleza natural y con la calidez de su gente. Villa Carlos Paz fue construida, a lo largo de casi un siglo, por personas que también se levantaban cada día con un propósito: escribir un libro, preparar unos alfajores para que los turistas se lleven un recuerdo, abrir un café donde los vecinos pudieran reunirse a conversar y compartir historias. Esa vocación cotidiana hizo que siempre haya visitantes que hablen bien de nosotros, pero también de nuestros escritores, deportistas y artistas, que recorrieron el mundo y dejaron en alto el nombre de nuestra ciudad”.

Y agregó: “Venancia L. de Barandier no escribió best sellers. También podríamos debatir qué criterios definen que un libro lo sea, ¿verdad? Pero ella escribió obras que hoy se leen, por ejemplo, en Francia. Y cuando alguien se pregunta quién fue Venancia de Barandier y descubre en el libro que vivió en Carlos Paz, busca la ciudad en Google y se encuentra con la más hermosa de todas.

Por eso es tan importante el trabajo de la Comisión de los Amigos de la Historia y de la Comisión de la Identidad, creada por el intendente Esteban Avilés. Estamos trabajando incansablemente para reconstruir esos microrrelatos que conforman la historia de nuestra ciudad, de la gente que pasó por aquí y la edificó. Son ellos quienes nos dejaron esta Villa Carlos Paz que hoy disfrutamos y que, de alguna manera, nos han puesto la vara muy alta para seguir trabajando, manteniéndola linda, activa y con ese dinamismo cultural, deportivo y social que tanto nos caracteriza”.

Por su parte, el escritor y periodista Pedro Jorge Solans, señaló que el acto tuvo como objetivo "recordar a una vecina de Carlos Paz que ha trascendido la frontera con su literatura" y afirmó que la iniciativa forma parte de una "nueva política de estado" que está implementando el intendente Avilés.

Solans explicó que se busca, a través de la Comisión de la Identidad Carlospacense, "rescatar el patrimonio y el legado cultural, artístico y, por qué no, social de los vecinos de Carlos Paz para darle al turismo otra impronta."





¿Quién fue Venancia López de Barandier?

Según explicó el escritor y periodista Pedro Jorge Solans, “Venancia López de Barandier fue una escritora franco-argentina que, tras separarse de su primera pareja en Buenos Aires, se radicó en Villa Carlos Paz en la década de 1930. Se instaló en un chalet de la calle Bialet Massé, casi esquina Almafuerte, donde trabó una profunda amistad con la familia Rigazio, con quienes compartió la vida social y cultural de la incipiente villa serrana.



Autora de la novela “Los lisiados”, publicada en 1926 por los Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Barandier abordó en su obra temas poco frecuentes para la época, explorando las discapacidades físicas y las relaciones sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. El libro, hoy una rareza bibliográfica, se encuentra registrado en el Catálogo de la Universidad Nacional de La Plata, aunque no cuenta con una edición digital accesible.

En Villa Carlos Paz, la autora continuó escribiendo y tuvo una activa participación cultural. Dictaba clases de francés, fue parte de la comisión fundadora de la Biblioteca Popular José H. Porto y colaboró con artistas y vecinos como Oscar Carena, Aldo Rigazio, Alfredo Domenella y Polo Peludero, entre otros promotores de la vida artística local.

Venancia López de Barandier falleció en 1964, y sus restos descansan en el Panteón de la familia Rigazio. Su legado, sin embargo, permanece vivo en la memoria cultural de Villa Carlos Paz.