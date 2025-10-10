Este será el programa completo de la 2da. Feria Internacional del Libro

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para un encuentro imperdible con las letras. Desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025, será sede de la 2º Feria Internacional del Libro, un evento que consolida su identidad cultural bajo el lema "Identidad que trasciende al mundo". Con una nutrida agenda que incluye la apertura oficial y el homenaje a los Bosques de la Poesía, la feria promete días de talleres de escritura, presentaciones de libros de autores nacionales e internacionales, conversatorios con destacadas figuras literarias e influencers, y las tradicionales tertulias poéticas y musicales al cierre de cada jornada.

Jueves 30 de octubre

16:00

CÓMO CREAR A TU HÉROE. Taller de escritura del Club de lectura Crónicas Culturales. Coordinan: María Luz Vanni (Pdte.), Gabriel Bloch (Vice), Paula Etkin, Manuel Fall, Marianella Bazán, Lucía Sotelo

16:50

Colectivo Tertulias Culturales y Taller de escritura creativa Mil Grullas. Presentación de ambos proyectos (arte y difusión de lecto-escritura). Coordinan: Dra. Georgina Fernández Cristobo y Lily Tarfa

17:40

ALQUIMIA EN PAPEL. Taller de lecto-escritura. Clase abierta. Coordina Silvia Garrigós

18:30

DETECTIVES EN ACCIÓN (El cuento policial). Ciclo LITERATEANDO. Club de lectura EL BÚHO. Lúdico-literario. Promoción a la lectura. Coordinan: Soledad Ruíz y Blanco y Valentina López Somoza

19:20

"A PROPOSITO", de Omar Emilio Spósito (Prof de Filología y Civilización Hispánicas en la Universidad de París XII (UPEC) Créteil, FRANCIA). Colección Palabras de Poeta, editorial Babel.

20:00

Acto de Apertura de la 2º Feria Internacional del LIBRO de Villa Carlos Paz 2025

Integrantes de la Comisión por la Identidad Carlospacense

Rafael Felipe Oteriño (escritor, poeta): Presidente de la Academia Argentina de las Letras (AAL)

Sebastián Boldrini: Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz

Esteban Avilés: Intendente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz

23:00

Tertulias poéticas y musicales en Roma Café Bar (edificio Ópera Fun, Av. San Martín esq. Moreno). Coordina Alberto Muñoz: músico cantautor (Jesús María, Córdoba), ganador del premio Carlos 2022 (hasta las 01:00 hs)



Viernes 31 de octubre

16:00

"ONDA EXPANSIVA (Poesía en zona roja)", de Mario Trecek (Río Tercero). Presentación libro

16:30

"DE LA MANO DEL PADRE PIO, un viaje fascinante", de Marta Sánchez. Presentación libro por Marta Golubenko Ferreyra

17:00

YO CUIDO EL PLANETA. Pequeños Eco-Ciudadanos. Charla sobre cuidado ambiental: Lic. Claudia Andreís

17:30

CAMINOS CON HISTORIAS. Disertación Prof. Víctor Hugo Robledo (La Rioja). Presenta Dr. Carlos Ferreyra (Director de la Estancia Jesuítica de Jesús María)

18:00

POESÍA Y COMPROMISO. Lecturas y presentación de libros de Pepe Novo (Dean Funes), Claudio Suárez (Córdoba) y Eduardo Azum (Rosario). Coordina Tito Acevedo

18:30

5° ANIVERSARIO de la creación de los BOSQUES DE LA POESÍA. HOMENAJE. Participan: Aldo Parfeniuk (V.Carlos Paz), Leopoldo Teuco Castilla (Salta), Diego Formía (Río Cuarto), María Casiraghi (CABA), Federico Casiraghi (CABA representante de CONASUD), Pedro Jorge Solans (V.Carlos Paz). Coordina Silvia Barei (San Francisco).

19:00

"MERCADO DE PULGAS", de María Casiraghi (CABA). Editorial Nudista. Presentación de libro

19:30

"LA UTOPÍA DE LA LIBERTAD", de Rubén Balseiro (Avellaneda, BsAs). Presentación de ensayo

20:00

"EL FUEGO DE LOS DÍAS", de Norberto Barleand (CABA). Presentación de libro por Rubén Balseiro (Avellaneda, BsAs)

20:30

"RENGO YETA" y "EL NIÑO RESENTIDO", de César González (Villa Carlos Gardel, Morón, BsAs) Presentación de libros. Editorial Reservoir Books

21:10

BUSCANDO UN FINAL FELIZ. Hacia una nueva lectura de los cuentos maravillosos. Conversatorio de Ana Guillot (CABA)

21:40

"DEBAJO DE MI NOMBRE", de Sonia Rabinovich (Córdoba). Presentación de libro por Ana Guillot (CABA)

23:00

Tertulias poéticas y musicales en Roma Café Bar (edificio Ópera Fun, Av. San Martín esq. Moreno). Coordina Alberto Muñoz: músico cantautor (Jesús María, Córdoba) hasta las 01:00 hs



Sábado 1 de noviembre

16:00

Tomasa González Pérez (Cuba). Editorial Letras Cubanas. Presentación de libro y lectura de poesías. Coordina Tito Acevedo

16:30

Rolando Julio Rensoli Medina (Cuba). Ponencia sobre racismo y discriminación

17:00

"EXTRACTIVISMO EN ARGENTINA. Saqueos, resistencias y estrategias en disputa". Presentación de libro / Charla. Orador: Gabriel Brizuela. Delegado de ATE Parques Nacionales - Agrupación Marrón. IPS ediciones

17:30

DIBUCUENTOS NARRAJUGADOS: JimeCuenta y Martín Eschoyez. Narración Oral. Artes escénicas ATP Narración Oral - Animación- Ilustración

18:00

"GAUCHOBOTS: Crónicas de Voltaria", de Martín Eschoyez (V.Carlos Paz). Presentación de Historieta (comic)

18:30

"ILUMINADA MENTE", de Sol Millán. Presentación de libro. Ediciones EL EMPORIO

19:00

"ME ATRAVESABA UN RIO. Testimonios, recuerdos, imágenes en torno a Edith Vera". Presentación de libro y homenaje al centenario del nacimiento de Edith Vera. Ediciones EDUVIM. Presentan: Beatriz Vottero (Villa María), Beatriz Bixio (Córdoba) y Aldo Parfeniuk (V.Carlos Paz)

19:40

"CARLOS PAZ y otras mitologías privadas", de Marino Magliani (Italia). Presentación del libro traducido del Italiano al español. Corprens editora

20:10

"Colección RESCATE" de CORPRENS editora. Escritores de CARLOS PAZ: Venancia López de Barandier, Raúl Ingaramo, Sergio Silva y otros. Presentación de la colección de libros

20:40

POESÍAS. Mesa de Lectura. Participan de CABA: Rubén Balseiro, Norberto Barlenad, Ana Guillot; Leopoldo Teuco Castilla (Salta), Ricardo Di Mario (Los Hornillos), Sonia Rabinovich (Córdoba), Claudia Tejeda (Alta Gracia), Andrés Utello (San Marcos Sierra)

21:20

Competencia de freestyle. Fusión entre Anticops'HH y Big Level. Y Cypher de Canciones y poemas por Multifeat

23:00

Tertulias poéticas y musicales en ROMA Café Bar (edificio Ópera Fun, Av. San Martín esq. Moreno). Coordina Alberto Muñoz: músico cantautor (Jesús María, Córdoba). Invitada especial Fernanda Dupuy: cantautora (Resistencia, Chaco) hasta las 01:00 hs

Domingo 2 de noviembre

16:00

PRIMAVERA INVENCIBLE. Lecturas y conversatorio de jóvenes escritores de Villa Carlos Paz y sus procesos creativos. Coordinado por Partenón Central Cultural y Fundación Universitaria Carlos Paz. Participan: Salo, Antares, Pau Sasso, Faru, Jere Tondo

16:30

ARTE EDITORIAL: puentes entre la creación y la palabra. Conversatorio sobre artes visuales y escritura. Participan: Cruz Marguett (artista), Lic. Natali Bonaudi (curadora), Juan Juárez (artista y editor), Maxi Atencio (ilustrador)

17:00

Grupo TERRAPLÉN ¿Cómo leen los escritores? Lecturas. Participan: Mirtha Lucia Makianich, Ijiel David Bonino, Roxana Carrizo, Cruz Marguett, Federico Alcalá Riff

17:40

PALABRAS DE POETA. Revista de poesía. Dirección: Hernán Jaeggi y Carlos Garro Aguilar. Consejo de redacción: Julio Castellanos, Bernardo Schiavetta, Marcela Rosales, César Vargas, Leandro Calle, Silvia Barei, Claudio Suárez, Hugo Rivella, Aldo Parfeniuk y Ramiro Iraola. Babel editorial

18:15

LA VALENTIA A LA HORA DE ESCRIBIR. Charla a cargo de las escritoras Mariana Santini y Mabel Luchetti. Ediciones EL EMPORIO

18:40

"MITOS DE MIERCOLES", de Doc. María Eugenia Bazán Quiroga. Presentación del libro. Ediciones Recovecos

19:10

"TIERRA ADENTRO", de Beatriz Grimberg. Presentación del libro. Ediciones Recovecos

19:40

LECTURAS RECOVECOS. Participan de la mesa: Roberto Colombano, Igna Ov y Mariela Split. Ediciones Recovecos

20:10

Presentación de libro por la Identidad Carlospacense. CORPRENS editora

20:50

"SAN LUIS: Caliente febrero de 1819", del Ing. Gabriel Gustavo Gutiérrez (San Luis). Presentación del libro por el Dr. Raúl Fourcade

21:20

EL EXILIO DE SAN MARTIN. Mariano Saravia: Magister en Relaciones Internacionales, Historia y DD.HH, escritor, periodista, narrador oral, docente universitario y conferencista. Charla

23:00

Tertulias poéticas y musicales en ROMA Café Bar (edificio Ópera Fun, Av. San Martín esq. Moreno). Coordina Alberto Muñoz: músico cantautor (Jesús María, Córdoba). Invitada especial Fernanda Dupuy: cantautora (Resistencia, Chaco) hasta las 01:00 hs

Lunes 3 de noviembre

16:00

"LETRAS AL PESO", de Beatriz Isabel Ceballos (Salsipuedes). Presentación de libro de poesías

16:30

"YO, POESÍA" de Mario Arce (V.Carlos Paz). Presentacion de libro

17:00

"LOS ENTES DEL REFLEJO. Poemas para mirarnos", de Martín Terrales (V.Icho Cruz). Presentación libro

17:30

MIGUEL LANGE AGUIAR: Poeta, gestor cultural de las Islas Canarias (España). Lectura de poesías y conversatorio sobre la poesía social en la actualidad

18:00

"VOLVER A PENSAR", de Ricardo Vélez (V.Carlos Paz ex combatiente de Malvinas). Presentación del libro

18:30

"LA MÍSTICA DE TRAFALGAR", de Marcos Emanuel Pelosso (V.Carlos Paz). Presentación de libro (thriller policial)

19:00

Ganadores del Fondo editorial Municipal. Sombras en el tiempo, de Giuliana Ferlini y Malena Yague. Los pensamientos de Leonardo, de Carlos Yamil Reyes. La Navegante, de Guadalupe González. Presentación de los libros

19:30

"Ernesto Sábato a través de sus escritos" una mirada literario-académica a su figura y obra. Conversatorio con Fabián Mossello (Villa María) Prof.y Licenciado en Letradas Modernas, Magíster en Literaturas Latinoamericanas y Doctor en Semiótica por el CEA, UNC

20:00

PAULA Y ESMERALDA. La amistad entre una niña gitana y una paya. Espectáculo de danza, narración y teatro de sombras. Kumpania Azahares

20:30

EL PAISAJE Y EL CANTO DEL POETA, identidad y pertenencia. Ensayo sobre el paisaje en la poesía y el canto del poeta, reafirmando su pertenencia y su construcción social. Participan: Enrique "Kelo" Romero (h): guía profesional especializado en construcción social y circuitos turísticos socioeducativos. Y Rafael Romero: guía profesional. Canto y Trova

21:00

Acto de CIERRE de la 2º Feria Internacional del LIBRO de Villa Carlos Paz 2025

23:00

Tertulias poéticas y musicales en ROMA Café Bar (edificio Ópera Fun, Av. San Martín esq. Moreno). Coordina Alberto Muñoz: músico cantautor (Jesús María, Córdoba) hasta las 01:00 hs

Nota Adicional:

Ivana Kasper (@hoyestaparaleer) y Pilu Gianna Freire (@giannafreire) son destacadas influencers y booktokers del mundo literario que estarán participando de todas las jornadas de la Feria.