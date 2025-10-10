Javier Milei anunció una reforma general del régimen laboral en San Nicolás

Javier Milei encabezó un acto en San Nicolás para anunciar una nueva reforma general del régimen laboral en Argentina. El objetivo es dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal de las pymes, por lo que detalló los procedimientos que ejecutará próximamente el gobierno.

El presidente comenzó el acto casi a las 18 del viernes 10 de octubre y celebró el acuerdo con Estados Unidos; la firma entre YPF y la ENI, empresa de hidrocarburos de capitales italianos; y la inversión que planea hacer Open AI, la empresa creadora de Chat GPT.

Los detalles de la reforma general del régimen laboral que anunció Milei

Hizo hincapié en un “marco jurídico claro en lo laboral” al impulsar negociación de los convenios colectivos de trabajo y nuevas negociaciones colectivas que “adecúen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual dejando atrás estructuras de mas de 70 años”.

Además, se refirió a la negociación y vínculo entre parte empleadora y sindical. “Cámaras y sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace mas de 70 años, van a poder hacerlo, pero fruto de una negociación. Si nadie quiere cambiar los marcos, seguirán esos. Y los que quieran modificar, van a tener la opción de hacerlo”, explicó sobre la flexibilidad.

Sumado a eso, comunicó que los procesos registrales podrán hacerse digital ahorrando tiempo y costos. “Que no sea necesario contratar contador o abogado para montar una empresa y generar empleo formal. Para recomponer este vinculo, es necesario quitarle poder a gente que busca dañarlo a su propio beneficio”, expresó.

En este sentido, agregó: “Para terminar con la nefasta industria del juicio, hay que eliminar la discrecionalidad de los jueces laborales a la hora de dictar sentencias. Envían directamente a la quiebra a pymes por la imposibilidad de hacerle frente a los pagos”.

Milei también se refirió a la flexibilidad para pactar un contrato laboral con la moneda que decidan sin tope. “Si alguien quiere cobrar el 100% en dólares, va a poder hacerlo”. El presidente mencionó la apertura de un sistema de banco de horas que facilite la compensación de jornadas variables para responder a demandas estacionales o temporales “promoviendo un equilibrio entre productividad y bienestar”.

Por otra parte, habló de una reforma tributaria que tenga como norte la simplificación de impuestos eliminándose cerca de 20 “que no tienen impacto recaudatorio”.

Sobre el régimen de ganancias para las personas, el Gobierno ampliará las condiciones de deducibilidad de gastos para reducir la carga personal del impuesto. fomentar la facturación y el incremento de transacciones formales. “Si pedís la factura, vas a poder pagar menos ganancias”, dijo.

En última instancia, Milei lanzó una apertura comercial “para no limitar a un mercado de 50 millones y ofrecerles un mercado de 8 mil millones de personas” y aseguró que las puertas del país estarán abiertas “para el ingreso de bienes y servicios de todo el mundo y salvaguardar la convertibilidad del sector productivo”.