Una importante fábrica de electrodomésticos suspendió 400 trabajadores

Rosario. La industria de los electrodomésticos en la Argentina activó una señal de alerta tras la decisión de la empresa Electrolux de suspender a 400 trabajadores en su planta de la ciudad de Rosario. Esta medida provocó inquietud en la fábrica y generó movimientos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que advirtió sobre la posibilidad de una escalada en la pérdida de empleos durante los próximos meses.

El freno en la actividad se explica por la fuerte caída en la demanda de productos del hogar y la acumulación inédita de stocks en los depósitos fabriles. Empleados, delegados y representantes del sector industrial admitieron que la baja en las ventas de electrodomésticos se intensificó durante 2024 y obligó a activar suspensiones rotativas. Este mecanismo redujo temporalmente las tareas para una amplia franja del personal de la firma.

La planta de Electrolux en Rosario representa uno de los ejes industriales de mayor relevancia para la línea blanca en el país. La empresa implementó suspensiones de hasta tres meses y alcanzó a trabajadores operativos y administrativos. Los afectados comenzaron a percibir entre el 70 y el 75% del salario neto habitual. El esquema, diseñado para evitar despidos masivos, plantea una incertidumbre por el futuro de la producción en un momento de retroceso generalizado para el rubro.

“El Grupo Electrolux está ajustando el ritmo de producción de su planta de Rosario a partir de octubre, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del negocio y optimizar recursos. Esta medida procura alinear la producción con la demanda real del mercado, garantizando la productividad y reforzando el compromiso para cuidar de los colaboradores a la vez que acompaña la evolución del negocio”, destacaron desde la empresa

La UOM tomó posición y, tras relevar la información de distintas fábricas de la región, reafirmó su preocupación por el panorama laboral. Estimaciones del gremio proyectaron que el empleo industrial vinculado a los electrodomésticos podría enfrentar la pérdida de más de 2.000 puestos hacia 2025, si se mantiene la tendencia regresiva que se observó en el arranque de 2024. La organización convocó reuniones con delegados de distintas plantas y analiza estrategias para resguardar los puestos de trabajo.

Ante la inquietud generalizada, la agenda de las próximas semanas incluye mesas de trabajo, solicitudes formales de apoyo institucional y el seguimiento de la situación productiva. La expectativa gira en torno a una eventual recuperación de la demanda interna, el acceso a financiamiento y la posibilidad de acuerdos entre empresarios, sindicatos y Estado que permitan mitigar el impacto.

