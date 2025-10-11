Carlos Paz: líquidos cloacales brotan en la avenida y vecinos denuncian olor

Vecinos y transeúntes de Avenida San Martín esquina La Pampa, en pleno ejido urbano, reportaron esta mañana un desborde cloacal que provocó la salida de líquidos por una tapa del sistema de red subterránea.

El problema generó mal olor y acumulación de aguas residuales sobre la calzada, afectando parte del tránsito y el paso peatonal en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Según informaron fuentes municipales, personal técnico ya se encuentra yendo al lugar para verificar la magnitud del problema y realizar las maniobras necesarias para contener el flujo y limpiar la zona.

El episodio se habría originado por una obstrucción o saturación del sistema cloacal, aunque las causas precisas serán determinadas por los operarios una vez que se acceda al conducto principal.