Ciencia y futuro: la UNC celebró talleres para jóvenes científicas

En el marco del Día de Ada Lovelace, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) llevó adelante la 4ª Jornada Latinoamericana de Talleres STEM en las instalaciones de FAMAF, con el propósito de inspirar a las futuras científicas y promover la participación de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Durante la jornada, niñas de entre 10 y 12 años participaron en talleres diseñados especialmente para fomentar la curiosidad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Las actividades incluyeron experiencias interactivas que permitieron descubrir el impacto histórico y actual de las mujeres en la ciencia.

El encuentro se vivió en un ambiente de entusiasmo y aprendizaje, reforzando el compromiso de la UNC y FAMAF con la inclusión y la equidad de género en los ámbitos científicos y tecnológicos.