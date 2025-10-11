¿Cómo seguirá el clima el fin de semana?

Córdoba. En pleno fin de semana largo, la provincia atraviesa una ola de calor que no da tregua. Las altas temperaturas llegaron para quedarse y, según los pronósticos, el intenso calor continuará durante los próximos días, acompañado por fuertes ráfagas de viento.

Ayer, el termómetro marcó cifras extremas en distintos puntos del territorio provincial: la máxima se registró en Villa Dolores, donde los termómetros treparon hasta los 38,8°C. Sin embargo, los especialistas advierten que el calor se intensificará este sábado, con valores que podrían superar los 36°C en la ciudad de Córdoba.

El técnico en meteorología Rafael Di Marco explicó que el viento será otro de los protagonistas del fin de semana.

Durante la primera parte del sábado predominarán ráfagas moderadas del sector norte, pero entre las 13:15 y las 15:30 ingresará un frente del sur que provocará un aumento en la intensidad del viento.

De manera general, las velocidades oscilarán entre 60 y 75 km/h, aunque en zonas del sur, centro, oeste y norte provincial podrían superar los 85 km/h.

La combinación de altas temperaturas y vientos fuertes mantiene en alerta a las autoridades, ya que persiste el riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia. Se solicita a la población evitar cualquier tipo de quema y dar aviso inmediato ante la presencia de humo al 0800-888-FUEGO (38346).

Leve descenso el domingo

Para el domingo se prevé un descenso leve de las temperaturas, aunque el alivio será transitorio. Desde el lunes, los pronósticos anticipan el regreso de los “valores de veranito”, con máximas elevadas que se mantendrán durante varios días.

En cuanto a las precipitaciones, el panorama será mayormente seco. Solo existe una baja probabilidad de lluvias aisladas o dispersas en sectores del sur y este provincial.

Con este escenario, Córdoba continuará bajo condiciones meteorológicas adversas, donde el calor, el viento y el riesgo de incendios marcarán el pulso del fin de semana largo.

