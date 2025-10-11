A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar oficial este sábado

El dólar blue se vende este sábado 11 de octubre de 2025 a $1.475, con la expectativa de lo que sucederá con el Gobierno de Javier Milei tras el anuncio de que el Tesoro de los Estados Unidos selló un swap con la Argentina por 20 mil millones de dólares.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.455.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar oficial este jueves 9 de octubre cotiza a:

Compra: $1.400.

Venta: $1.450.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).