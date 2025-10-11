Cuesta Blanca brindó asistencia a bomberos que luchan contra el fuego en la Quebrada

En la mañana de este sábado, la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, se hizo presente en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, donde entregó botellas de agua mineral y caramelos destinados al personal que combate el incendio en las inmediaciones del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Durante su recorrido, Gaitán también se acercó hasta el sector del corte en el Camino de las Altas Cumbres, donde dialogó con los equipos de emergencia y se interiorizó sobre el avance del fuego y las tareas de contención.

La jefa comunal expresó su solidaridad con los brigadistas y voluntarios que desde hace días trabajan en condiciones extremas, y manifestó la disposición de la Comuna de Cuesta Blanca para colaborar con los recursos disponibles frente a lo que calificó como una catástrofe ambiental.