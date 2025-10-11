El joven pianista de Carlos Paz que ganó a nivel nacional y sueña con su propio piano

Talento cordobés con proyección nacional
El joven pianista de Carlos Paz que ganó a nivel nacional y sueña con su propio pianoInti Clemente, joven pianista de Carlos Paz, fue premiado en el primer Certamen Nacional “Rubén Castro” y necesita un piano acústico para continuar sus estudios musicales en Córdoba.
El joven Inti Clemente, estudiante del IPEM 359 Dr. Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz, fue reconocido con el primer premio en el 1° Certamen Nacional de Piano “Rubén Castro”, una competencia que homenajea al músico que posibilitó la donación de veinte pianos desde Suiza al Conservatorio Félix T. Garzón de Córdoba.
Su logro generó orgullo entre docentes y compañeros, que destacan su talento y disciplina. Sin embargo, Inti enfrenta ahora un desafío: practica con un piano eléctrico, lo que limita su desarrollo técnico y expresivo. Por eso, busca la ayuda de personas o instituciones que puedan donar un piano acústico o colaborar con una beca de traslado a Córdoba, donde aspira a seguir perfeccionándose como pianista.
Su profesora expresó su emoción por los avances del alumno y el ejemplo que representa para otros jóvenes artistas de la región.