La Falda formó a guardias locales en seguridad y control de tránsito

En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional, la Municipalidad de La Falda desarrolló una capacitación destinada a la obtención de la matrícula de operadores de tránsito provincial, dirigida a los integrantes de la Guardia Local de Prevención y Convivencia.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Leopoldo Marechal, donde el profesor Raúl Olivera, perteneciente a la Universidad de Villa María, dictó una instancia teórica y práctica sobre control vehicular, normativa vial y protocolos de actuación en la vía pública.

Participaron también representantes de guardias locales de distintas localidades del Valle de Punilla, consolidando el trabajo conjunto entre municipios para mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Desde el municipio adelantaron que estas instancias formativas continuarán en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer el rol de los agentes en la prevención de incidentes y la atención al ciudadano.