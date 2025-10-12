Carlos Paz rindió homenaje a la Madre María del Tránsito Cabanillas en Playa Esmeralda

Hoy, domingo 12 de octubre, Villa Carlos Paz celebra la riqueza de su historia y cultura con una serie de actividades en el marco del Día de la Identidad Carlospacense. Entre ellas, a las 11:00 horas, se realizó un acto homenaje a la beata Madre María del Tránsito Cabanillas, primera beata argentina y oriunda de la ciudad, en Playa Esmeralda. Vecinos, turistas y autoridades locales participaron de la ceremonia, que reconoce su vida, obra y legado espiritual.

A continuación, a las 12:00 horas, se desarrolló una procesión náutica en honor a la Capilla San Roque, centro histórico y espiritual donde fue bautizada la beata, integrando así tradición, fe y patrimonio cultural.

Estas actividades se enmarcan en la agenda del Día de la Identidad Carlospacense, una celebración que invita a reflexionar sobre los orígenes de la ciudad y a proyectar su legado hacia futuras generaciones. La Municipalidad destaca la importancia de esta fecha, declarada Asueto Administrativo Municipal, como un reconocimiento al fundador Carlos Nicandro Paz y al desarrollo histórico, turístico y cultural de Villa Carlos Paz.

Hoy, mientras la ciudad rinde homenaje a sus figuras emblemáticas, reafirma su espíritu pionero y su compromiso con la preservación de su identidad y patrimonio.