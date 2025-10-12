Con una procesión por el lago San Roque, culminó el homenaje a la Madre Tránsito

Villa Carlos Paz. En una emotiva jornada cargada de fe y simbolismo, Villa Carlos Paz rindió homenaje a la beata carlospacense María del Tránsito Cabanillas, con una procesión náutica por el lago San Roque. El evento marcó el cierre de las actividades organizadas en el marco del Día de la Identidad Carlospacense, que se celebrará el próximo 4 de noviembre.

La ceremonia se llevó a cabo a bordo de un catamarán, con la participación de autoridades municipales, religiosas de la Congregación de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas —fundada por la propia beata—, además de vecinos y turistas. La comitiva navegó hasta el punto del lago donde antiguamente se encontraba la Capilla San Roque, hoy sumergida bajo sus aguas, lugar donde María del Tránsito fue bautizada en 1821.

Antes de la procesión, a las 11:00 horas, se realizó un acto conmemorativo en Playa Esmeralda, que incluyó oraciones, música litúrgica y palabras alusivas.

El intendente Esteban Avilés destacó la importancia espiritual e histórica de la jornada: “Es un día importante, son ciento cuarenta y cuatro años del fallecimiento de nuestra beata, la primera beata argentina, lo cual es un orgullo para Villa Carlos Paz. Hicimos esta procesión náutica con todas las instituciones y con el contexto religioso local y provincial. Este lugar tiene un valor especial, porque aquí nació la beata, y representa un proceso de identidad que marcó los primeros pasos de nuestra ciudad”.

Por su parte, la Hermana María del Carmen Vicciconte, de la Congregación fundada por la Madre Tránsito, expresó su emoción por el reconocimiento: “Estamos muy contentas, porque la madre nació aquí y pasó sus primeros años en Carlos Paz. No había hasta ahora un espacio que la destacara como mujer y fundadora. Este homenaje, frente al lago y al lugar donde recibió el bautismo, tiene un gran significado para nosotras. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo, que luchó para que las mujeres pudieran estudiar, algo impensado en aquella época”.

Con esta actividad, Villa Carlos Paz renovó su compromiso con la preservación de su patrimonio espiritual y cultural, recordando la vida y obra de una mujer que dejó una huella profunda en la historia religiosa del país.