Conocé los café literarios de Carlos Paz: gastronomía y cultura en una mesa

Villa Carlos Paz cuenta con una amplia variedad de propuestas culturales y recreativas, pero también suma múltiples espacios gastronómicos para los amantes de las letras: El buen café y una exquisita pastelería artesanal acompaña la propuestas de los cafés literarios de la ciudad.

Desconectar de la tecnología y la rutina diaria muchas veces se vuelve un desafío en la sociedad actual, tomarte un recreo en pleno centro de Carlos Paz y conectar con el arte y la literatura es una gran opción.

A metros de la carpa de los artesanos, en calle Los Artesanos 155, se encuentra Quimera Café Literario, un espacio perfecto para llevar nuestro libro o leer alguno de la amplia variedad que tienen en su biblioteca (donde se resaltan escritores locales y de la región). También podés alquilar o comprar libros de autores cordobeses. En sus diferentes géneros. Las tertulias culturales de los martes también son un clásico, donde se crea un espacio de encuentro y debate entre los lectores y vecinos de la ciudad. Por otra parte, cuentan con una galería de arte, donde artistas de la región pueden exponer sus obras y hacer presentaciones.

Otra de las propuestas es Amelie, a tan solo un paso de la Terminal de Ómnibus, en calle Belgrano 45, donde, aparte de su exquisita pastelería saludable y alternativas sin TACC, en cada rincón te encontrás un libro, revistas y juegos.

El café y el arte se vuelven una combinación perfecta; se brindan encuentros para practicar idiomas como inglés, portugués, italiano, se brindan talleres de mosaiquismo y se realizan encuentros literarios.