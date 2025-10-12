Esteban Avilés: “Este reconocimiento a Madre Tránsito profundiza nuestra historia y nuestro futuro”

“Es un día importante, son ciento cuarenta y cuatro años del fallecimiento de nuestra beata, la primera beata argentina, lo cual es un orgullo para Villa Carlos Paz”, expresó el intendente Esteban Avilés durante el homenaje a Madre María Tránsito de Jesús Sacramentado Cabanillas.

El jefe comunal encabezó la procesión náutica y el acto central desarrollado en Playa Esmeralda, junto a instituciones locales, provinciales y representantes del ámbito religioso. “Hicimos esta procesión náutica con todas las instituciones, con todo el contexto religioso, tanto local como provincial. En un lugar que sensibiliza, donde estaba Santa Leocadia, que fue el primer casco desde el punto de vista del desarrollo de toda la región. Aquí nació la beata”, remarcó.

Avilés subrayó el carácter histórico y simbólico del espacio elegido: “No solamente es una fortaleza religiosa, es un proceso de identidad que tuvo realmente un fuerte protagonismo en los primeros pasos que tuvo nuestra ciudad. Este reconocimiento es a ella y a muchos que acompañaron su fe y sus acciones”.

El mandatario también invitó a los vecinos a acercarse al lugar: “Donde fue nuestro primer balneario municipal, lo que hoy conocemos como Playa Esmeralda, está su imagen mirando hacia el corazón del lago San Roque, donde nació y que hoy está cubierto por las aguas”.

Finalmente, el intendente agradeció a quienes hicieron posible la jornada: “Nos hemos movilizado en un día que profundiza el contexto de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro. Destaco el trabajo de la Comisión de Identidad Carlospacense y de todos los que acompañaron. Fue un día más que importante para nuestra comunidad”.