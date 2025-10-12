La Libertad Avanza recorrió Carlos Paz en la recta final hacia las elecciones

En la cuenta regresiva para las próximas elecciones, referentes de La Libertad Avanza recorrieron este fin de semana la ciudad de Villa Carlos Paz con el objetivo de reforzar el contacto directo con los vecinos y sumar apoyo al proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

El encuentro contó con la presencia del Presidente del bloque de dipuados de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, quien estuvo acompañado de las candidatos a diputados nacionales, Gonzalo Roca, Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado, dialogaron con la prensa y destacaron el acompañamiento de los cordobeses al modelo de cambio impulsado desde el Gobierno nacional.

Bornoroni expresó que en cada visita: “La gente se acerca con entusiasmo y pide que no aflojemos”. Además, remarcó que “Córdoba siempre marcó la tendencia en Argentina y volverá a hacerlo apoyando las transformaciones iniciadas por Milei”.

El dirigente sostuvo que los primeros meses de gestión “sirvieron para sentar las bases del cambio”, y que ahora “es momento de consolidar las reformas estructurales”. “Estamos en el medio del río, no hay que aflojar, hay que llegar al otro lado. Este esfuerzo va a transformar definitivamente a la Argentina”. aseguró.

Por su parte, Gonzalo Roca, primer candidato de la lista, subrayó que encara este desafío “con mucha expectativa y responsabilidad”. “Los cordobeses elegimos un camino distinto al de los últimos cien años. Hoy tenemos una oportunidad histórica de cambiar el país para siempre”, señaló.

También mencionó los avances del Gobierno nacional en materia económica y de seguridad: “Con el plan Argentina Grande, la reforma tributaria y laboral, y el programa de tolerancia cero al crimen, se busca un cambio rotundo para que los ciudadanos vivan en paz y el país progrese en todos los ámbitos”.

En tanto, Laura Rodríguez Machado, una de las referentes del espacio, destacó que los logros obtenidos “fueron posibles gracias al apoyo de la gente, pese a las trabas del Congreso”. En ese sentido, enumeró medidas impulsadas por el Ejecutivo, como la reducción de regulaciones, la eliminación del cepo y la baja de la inflación.

“Necesitamos más legisladores que acompañen al presidente para avanzar con las leyes que bajen impuestos y fortalezcan la seguridad. El Congreso no puede seguir siendo un obstáculo”, afirmó.

El espacio político enfatizó la importancia de la participación ciudadana el próximo 26 de octubre: “Es fundamental que todos vayan a votar. Córdoba fue y será la provincia que marque el rumbo. Este es el momento de terminar con la vieja política y apoyar el cambio”, concluyeron los referentes.