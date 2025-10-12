Las imágenes del homenaje a la beata Madre Tránsito en el lago San Roque

En una jornada cargada de emoción y espiritualidad, Villa Carlos Paz rindió homenaje este domingo a la beata Madre María Tránsito de Jesús Sacramentado Cabanillas, primera beata argentina y fundadora de la congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas.

El acto fue convocado para honrar su memoria y el legado vivo de quien sembró su fe en el corazón de las sierras cordobesas.

La ceremonia central se desarrolló en Playa Esmeralda y fue encabezada por el intendente Esteban Avilés, el sacerdote Alejandro Nicola, la Madre Superiora General de la congregación, Rosana Smith, junto a autoridades, religiosas, instituciones y vecinos.

Durante el encuentro se inauguró un memorial con profundo simbolismo: una figura que representa a la Madre Tránsito contemplando la antigua capilla donde fue bautizada, hoy sumergida bajo las aguas del lago San Roque.

Tras el acto, una procesión náutica partió desde el Puerto Carlos Gómez. Con cantos y oraciones, las embarcaciones navegaron hasta el punto exacto donde se levantaba la capilla original. Allí se colocó una boya conmemorativa como signo de memoria y trascendencia.

El homenaje no solo evocó su historia y obra, sino que también fortaleció el vínculo espiritual y cultural de la ciudad con una figura profundamente arraigada a su identidad. Se destacó el trabajo de la Comisión de Identidad Carlospacense, promotora de acciones para revalorizar las raíces históricas y religiosas locales.

“Hoy estamos homenajeando a nuestra primera beata argentina. Es nuestra, es carlospacense. Nació en 1821 en lo que fue la Estancia Santa Leocadia, aquí en nuestra ciudad. Su figura nos proyecta desde lo religioso, pero también desde nuestra identidad más profunda”, expresó el intendente Esteban Avilés.