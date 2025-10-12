Naturaleza compartida: una jornada de observación de aves frente al lago San Roque

Este sábado, la ciudad participó del Global Big Day 2025, el evento mundial de observación de aves que convoca simultáneamente a miles de personas en todo el planeta.

La actividad, abierta, gratuita y sin requerir experiencia previa, se desarrolló en la costa del lago San Roque y reunió a unas 30 personas, entre aficionados, vecinos y expertos.

Durante la jornada, los participantes intercambiaron experiencias, compartieron conocimientos y disfrutaron de una propuesta de turismo de naturaleza guiada por personal técnico del área de Ambiente municipal.

Aprendieron a identificar especies, registrar observaciones y utilizar herramientas como binoculares, cámaras y guías de campo, en un contexto de aprendizaje y disfrute del entorno local.

La ciudad formó parte de una acción conjunta con Parques Nacionales de Argentina, que organizó actividades similares en más de 35 áreas protegidas de todo el país.

De esta manera, se fortaleció la red de observadores y el compromiso comunitario con la conservación de la biodiversidad y el reconocimiento del valor ambiental del lago San Roque y sus alrededores.